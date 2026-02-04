食楽web

シンガポールで半世紀にわたり愛されてきた有名店「Chatterbox（チャターボックス）」が2026年1月26日、東京駅近くの丸の内ビルディング5階に日本旗艦店『CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店』をグランドオープンしました。

チキンライスをはじめとする名物料理の数々を、本場と変わらぬレシピで提供する注目の新店をレポートします。

丸の内に上陸！本場レシピで味わうシンガポールグルメの真髄

大きな窓からは東京駅舎や丸の内の街並みが望める

1971年、シンガポールの名門ホテル「マンダリン・オーチャード」で誕生した「Chatterbox」。屋台料理だったチキンライスやラクサなどのローカルフードを、上質な一皿へと昇華させた先駆的レストランです。

丸の内店は70席超のゆとりある広さで、大きな窓から東京駅舎や丸の内の街並みを望む開放的な設計。グリーンとベージュを基調にした内装は、昼は明るく、夜は落ち着いた雰囲気へと変化する上質な空間に仕上がっています。

屋台発の個性派メニューも洗練の味わいに

創業以来のシグネチャーである「マンダリンチキンライス」は、ふっくらと蒸し上げた鶏肉と、鶏の出汁で炊いた香り高いジャスミンライス、滋味深いスープのセット。

80度のスチームでじっくり火入れした鶏肉は、ふくよかでしっとり。臭みが全くなく、口の中でほどける柔らかさで、噛むほどに上品な甘みを感じます。唯一無二と称されるのも納得の、至高のチキンライスです。

ぷるぷるの蒸し鶏にうっとり。

3種の自家製ソース（チリ・ジンジャー・ダークソイ）で好みの味変を楽しめる

他にもシンガポールを代表する名物料理が勢揃い。

「ロブスターラクサ」は、海老の殻でとった出汁とココナッツミルクをベースにしたスープに、アメリカ産ロブスターの身を贅沢にトッピングした一品です。濃厚なスープはまろやかながら後からじわっと辛さが追いかけてくるクセになる味わいで、米粉の麺によく絡みます。シンガポール本店と同じレシピで、本場から直送されるスパイスを使っているため、現地さながらの風味を東京で楽しめます。

ウズラの卵、フィッシュケーキ、揚げ豆腐など具材もたっぷり

定番の「バクテー」は、白胡椒とニンニクがほんのり香るハーブスープに、黒豚のスペアリブをじっくり煮込んだ薬膳仕立て。見た目は透き通っていながら深みのある味わいで、箸で崩れるほど柔らかなお肉は滋味深いスープと相性抜群です。添えられたサクサクの揚げパン「油条（ヨウティヤオ）」を浸して食べればなお至福…！

胃に優しい薬膳スープは、食事の締めにもピッタリ。

シンガポール本場の屋台料理をルーツとするユニークなメニューにも注目。「手羽先揚げ 塩漬け卵黄ソース」は、二度揚げしたクリスピーな手羽先に、アヒルの塩漬け卵黄ソースをたっぷり絡めた一皿。卵黄のコク深い塩気とカレーリーフやチリの香りが病みつきになる美味しさです。

サクサクの衣に濃厚なソースが絡み、お酒が進む味わい

油条（ヨウティヤオ）にズワイガニと魚介のペーストを塗りサクッと揚げた「ズワイガニとシーフードのヨウティヤオ」は、外は香ばしく、中はふわふわ。ほんのり甘いレモンマヨネーズにディップして食べるスタイルで、思わず手が止まらなくなります。

日本では聞きなれないメニューも多いですが、どれも洗練された味わいの料理ばかりなので、ぜひ初めての味に挑戦してみて。

シェアして食べるのに最適な一口サイズ。

唐辛子ベースのサンバルソースで炒めたスパイシーな「イカのサンバル炒め」 ［食楽web］

まとめ

シンガポールを代表する名物グルメを、本場と変わらぬレシピと味わいで楽しめる『CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店』。旅先で出会ったあの味を思い出したい人も、初めて現地の味に触れる人も、ここでしか味わえない一皿と出合えるはず。屋台料理の枠を超えた多彩なシンガポール料理をぜひ体感してみてはいかがでしょうか。

●DATA

CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店

住：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階

電：03-6257-5866

営：Lunch 11:00～15:00（L.O.14:30）、Dinner 17:00～21:30（L.O.）

休：不定休

https://chatterboxcafe.jp