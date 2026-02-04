この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「20代でついた差は絶対に埋められない」30歳からのバンド活動、残酷な現実と“たった一つの道”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド・juJoeのギターボーカルなどで活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「20代でついた差は絶対埋められないが｜マンウィズ、TENDOUJIも30過ぎ結成｜大人バンドの現実を暴露」と題した動画を公開。30歳を過ぎてからプロのバンドマンを目指すことの現実と、その厳しい状況を打開するための具体的な戦略について語った。



動画では、視聴者から寄せられた「15歳の時にバンドを志したが、諸々の都合で本格的に活動できるようになった時には30歳を超えていた。完全に趣味でやる以外の道はもうないでしょうか？」という質問を紹介。これに対し平井氏は、「20代でついた差を30代になって埋めることは絶対に不可能」と厳しい見解を示した。その理由として、20代という最も重要な時期に、音楽を市場に出して評価されるという「戦いをやってない」ことの差は埋めがたいと説明。ボクシングの井上尚弥選手や野球の大谷翔平選手らを例に挙げ、トッププロは幼少期からの積み重ねがあるからこそ成立していると述べ、30歳からのスタートの難しさを強調した。



一方で、平井氏はこの状況を打開する可能性についても言及。「すべてが根底から覆る」唯一のケースとして、10代の頃に一緒にバンドを組んでいた仲間との再結成を挙げる。同じ時代に同じ音楽を聴いて育った仲間とは、音楽的な感性やイメージが共有できており、その「財産」があれば、作品作りをスムーズに進められる可能性があるとした。また、もし1人で始める場合は、DTMで完結する音楽や、演奏難易度を下げてメンバーを集めやすくする工夫、覆面を被るなどのキャラクター戦略も有効だと語った。趣味で終わらせないためには、年齢や状況を踏まえた戦い方が重要になると指摘した。



最後に平井氏は、30代ならではの強みとして経済的な安定を挙げた。金銭的な余裕は「心理的安全性」につながり、20代のバンドマンが抱えるストレスから解放されるだけでなく、機材への投資や動画編集の外注といった活動を有利に進めるための大きなアドバンテージになると説明。厳しい現実を認めつつも、年齢や経験を逆手に取った戦略次第で道は開けるとし、動画を締めくくった。