元SKE48の松井珠理奈（28）が、先日結婚を発表した「BOYS AND MEN」の辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）との意外な馴れ初めを語った。

【映像】新婚夫との２ショット

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨークがMCを務め、さらば青春の光がレギュラー出演する本番組。この日のスタジオにはゲストとして松井珠理奈と村重杏奈が登場し、冒頭から新婚の松井を祝福するムードに包まれた。

MC陣からお祝いの言葉を贈られた松井は、夫である辻本との和装姿の写真を披露した。交際報道が一切なかったことについて、松井は「全く出ていないです。お互いノースキャンダルで」と語り、周囲を驚かせた。さらに話題は交際当時の秘話へと発展し、松井が一度交際を断っていたという事実が明らかになった。

その理由について松井は「ちょっとまだ早いかなって。私の準備も整ってなくて」とした上で、「単に運気が悪くて、その時。来年の方がいいかな、みたいな」と、占い的な視点から決断を保留していたことを告白。運気を気にする松井に対し、辻本は「運気に頼るより僕に頼ってくれた方がいいんじゃない？」と男気溢れる言葉を掛けたという。このエピソードを聞いた村重杏奈は「カッコいいー！」と絶賛し、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。