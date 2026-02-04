Snow Man佐久間大介『検証！おカネの窓口』企画も参戦！「ギャル曽根さんと一緒に本当に悩みました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と川島明（麒麟）がダブルMCを務めるTBSのSP番組『検証！おカネの窓口』の第2弾が、2月4日20時54分より放送される（※関東ローカル）。

■佐久間大介＆ギャル曽根コンビが作る“進化系チョコバナナ”は売れるのか？

本番組は、世の中の「お金にまつわるお悩み」を“ヒットの天才”と呼ばれる面々に相談し、提案されたアイデアを実際に検証。悩みの答えを導き出すマネーリサーチバラエティだ。

今回、お悩み相談を受ける“ヒットの天才”には、前回に引き続き登場のSHOWROOM社長・前田裕二に加え、初参加となる劇団ひとり、ギャル曽根が登場。スタジオにはアンミカ、長谷川忍（シソンヌ）、ゆうちゃみを迎え、検証の行方を一緒に見守る。

最初のお金にまつわるお悩みは「屋台業界に新しいヒット商品が生まれない…」。この悩みを解決すべく、前田、劇団ひとり、そしてMCの佐久間がギャル曽根とタッグを組み、“売り上げが伸びるシン・屋台”を考案＆検証する。検証は、土曜日の11時から17時までの6時間、実際の屋台の売り上げをもとに行う。

Snow Manのライブグッズも監修している佐久間がギャル曽根と生み出したのは、“進化系チョコバナナ”。果たして屋台でどこまで売れるのか？ さらに、前回の反省を踏まえて前田が考案した“利き屋台”では親子連れが大盛り上がり。劇団ひとりの斬新なアイデア“魔女のクレープ”は、その怪しげな雰囲気から客足が遠のくかと思いきや…まさかの行列が発生!? 3組の“ヒットの天才”たちが生み出した“シン・屋台”の中で、最もヒットするのはどれなのか。

続いてのお金にまつわるお悩みは「カプセルトイがシニア層に流行らない…」。この悩みに、劇団ひとりと夢グループ社長・石田重廣が、“シニア層に刺さるシン・カプセルトイ”をそれぞれ考案＆検証する。検証は10時から17時までの7時間、シニアが多く訪れるハッピーロード大山商店街で実施。劇団ひとりが生み出した斬新なアイデアは、レジェンドのものまね生歌が聴けるカプセルトイ。五木ひろしや小林幸子のものまね生歌に心をつかまれ、まさかのリピート客も!? 一方、石田が考案したのは、頭の体操と便利グッズを組み合わせた遊び心あふれる“シン・カプセルトイ”。果たして、シニア層の心をよりつかむのはどちらなのか。

■番組情報

TBS『検証！おカネの窓口』

02/04（水）20:54～21:58 ※関東ローカル

MC：川島明（麒麟） 佐久間大介（Snow Man）

出演者：

◇ヒットの天才

劇団ひとり

前田裕二（SHOWROOM株式会社 代表取締役社長） ギャル曽根 石田重廣（株式会社夢グループ社長 代表取締役社長）＋保科有里

◇スタジオゲスト

アンミカ 長谷川忍（シソンヌ） ゆうちゃみ

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tv/20260204_9D59.html

