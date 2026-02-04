蛍原徹　ゴルフが心の支え「ほんまに飽きないのよ」元々は嫌悪感もドハマリ→２０年間で費用総額は４桁示唆

タレントの蛍原徹（５８）が３日、都内で、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネル「ホトゴルフ」の５周年記念イベント「ホトちゃんのボギーペーストーーク！！」（１５日、東京・ばぐちか）に向けた取材会を開いた。

ベストスコアは７６で、道具にかけた総額を問われると「やばいと思う」とし、“４桁”を示唆。また「ゴルフと一緒くらい競馬も好きなのね」とし「なんとか道具買いたいがために、もう毎週予想必死よ…」と神妙な面持ちで語り、「妻と子供２人をなんとか養っていかなアカンからさ」と、限られた金額でのやりくりを明かしていた。

元々は「ゴルフやる人間だけにはなりたくない」と偏見があったが、当時同じ思いでいたはずの東野幸治、ナインティナイン・岡村隆史がいつの間にかハマり「１回だまされたと思って行ってみ」と提案され、出川哲朗、ネプチューン・堀内健も含め５人でラウンドを周ったことから３８歳で大ハマリ。「ゴルフやるときの１回目のメンバーが大切で、一日おっちゃん同士ずっと笑って楽しく過ごせたっていうのが何より」と理由も説明。その帰りに道具一式をそろえたほどで、「食わず嫌いはあかんなって」と笑って回想した。

年々ゴルフ愛は強くなっているようで「これがほんまに飽きないのよ」と強調。「ずっと面白いですね、なんでしょうね」と笑いつつ「逆に人生において、ほんまにゴルフがなかったらやばい。ゴルフに助けられたなっていうのはありますよね」と心の支えになっていることも明かした。

イベントでは、ゲストにプロゴルファーの藤田さいき選手を迎え、愛してやまないゴルフを語り合う。未経験者も大歓迎とし「なんとか楽しませますんで」と笑顔で語った。