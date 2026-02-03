M!LK佐野勇斗＆吉田仁人、新CMでグルメ堪能 2人での出演に新鮮さも「親族が紛れ込んでいる感覚」
【モデルプレス＝2026/02/04】M!LKの佐野勇斗と吉田仁人が出演するグルメ情報サイト「ホットペッパーグルメ」の新WebCM「便利」篇と「おトク」篇が、2月6日より全国放映開始される。
【写真】M!LKメンバー2人、仲良く肩を組みCM撮影現場へ ダンスも披露
新CMでは、同社のアプリ限定新機能「席押さえ」の魅力を描く。駅前広場で友人たちと合流した佐野。「おつ！店どうする？」と声をかけると、吉田がアプリ限定「席押さえ」機能で今すぐ入れるお店を探し始める。地図上には周辺にある、今すぐ入れる店の空席マークが続々と出現。焼肉店を見つけ「焼き肉イイじゃん」と盛り上がり、あっという間にアプリ内で「席押さえ」が完了。焼肉が大好物の佐野は「イイじゃ〜ん」と幸せそうな表情を浮かべる。
その後すぐ「席押さえ」機能で席を確保したお店に入り焼肉を前にした友人たちと「すぐ入れました〜！イェーイ」と満面の笑み。友人からカメラを向けられると、佐野はカメラ目線で「んまっ」と満足そうな表情を見せた。
CM出演が決まったときの心境を問われると、吉田は「『マジかっ』て思いましたね。佐野の出演するCMに僕も出るんだっていう。普段出るときはM!LK全員のことが多いので、メンバーと（2人で）一緒に出ることが意外とあんまりなくて、ちょっと新鮮でした」とコメント。そんな吉田に佐野が「めっちゃ嬉しそうだったよね？」と問いかけると、吉田は「嬉しいでしょ、それは〜」と答えていた。
また、撮影を通じてお互いに「ここイイじゃん」と思ったことについて佐野は「普段こういうお芝居の現場とかCMとか、1人で撮影することも多いんですけど、（吉田）仁人がいることによって、親族が紛れ込んでいる感覚になったんですよ（笑）。授業参観なのかなー、なんかちょっと頑張っちゃうじゃないけどさ」と率直な心境を明かし、吉田も「なんかそわそわするよね、いつもは心のセッティングがうまくいくはずなのにさ、あれ今日うまくいかないって（笑）」と照れくさそうに振り返った。（modelpress編集部）
- CM出演が決まった時の感想を教えてください。
佐野：とても嬉しかったです。昔からよくホットペッパーグルメを使わせていただいているので、CMに自分が出られるんだっていうのがとても嬉しかったです。
吉田：（決まったと聞いたとき）僕は「マジかっ」て思いましたね。佐野の出演するCMに僕も出るんだっていう。普段出るときはM!LK全員のことが多いので、メンバーと（2人で）一緒に出ることが意外とあんまりなくて、ちょっと新鮮でした。
佐野：めっちゃ嬉しそうだったよね？
吉田：嬉しいでしょ、それは〜。
- 撮影を通じてお互いに「ここイイじゃん」と改めて思ったことはありますか？
佐野：（デビューしてから）12年分お互いもう完璧に知っていると言っても過言ではないんですが、なんだろうね。普段こういうお芝居の現場とかCMとか、1人で撮影することも多いんですけど、（吉田）仁人がいることによって、親族が紛れ込んでいる感覚になったんですよ（笑）。授業参観なのかなー、なんかちょっと頑張っちゃうじゃないけどさ。
吉田：なんかそわそわするよね、いつもは心のセッティングがうまくいくはずなのにさ、あれ今日うまくいかないって（笑）。
佐野：そう、うまくいかないんですよ〜。お互いを知りすぎているからこそ、カメラ前で演技をするのがちょっと恥ずかしい、みたいなところがあって。（自分の撮影の時も）途中で、吉田に見られているなって感じる時がありましたし。
吉田：「佐野、頑張ってるな」って思って見ていました（笑）。
佐野：普段1人だとやらないようなことを僕はしたので、そこはまあ良かったんじゃないかなと思いましたね。
- 吉田さんが引き出してくれた？
佐野：引き出してくれましたよ。
吉田：まぁまぁ〜そんなそんな（笑）。
佐野：いや、褒めてないよ（笑）。遠まわしに、身近な存在がいるからやりづらかったよって（笑）。
吉田：（佐野からは）やっぱりトライ精神というか、いろんなことを試そうとしているんだなとか、そういうのも感じました。自分の現場だから、ちょっと明るくしようみたいなのも感じましたね。普段はM!LKのそれぞれのメンバーの立ち位置っていうのがあるんですけど、それとはまた違った感じで、のびのびとしている感じも見られて、なんか良いなと思いました。こんな感じでお仕事できているなら良かったなと。
佐野：親かい（笑）。めちゃめちゃ本当の親やないか（笑）。
【Not Sponsored 記事】
◆佐野勇斗＆吉田仁人インタビュー（※一部抜粋）
