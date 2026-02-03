【大阪王将】『ラムトン ジンギスカン』全５種が期間限定で登場　冬の旨辛スタミナメニュー【２月６日から】

中華料理チェーン「大阪王将」では、冬の旨辛スタミナメニューとして『ラムトン ジンギスカン』シリーズを2月6日から期間限定で販売する。価格は税込980円。

ラム肉と豚肉に、もやし･キャベツ･にんじん･ニラといった野菜を合わせ、特製ダレで香ばしく炒めた一品。濃いめの旨辛味に仕上げ、ごはんのおかずとしてはもちろん、おつまみとしても楽しめる内容となっている。味は全5種類を展開。ご飯はついていないので別途注文が必要だ。

〈『ラムトン ジンギスカン』シリーズ 味は全5種類〉

『恋するラムトンジンギスカン』は、豆板醤を効かせた甘じょっぱいスタンダードな特製ダレが特徴。

『ニンニク好きすぎラムトンジンギスカン』は、ニンニクダレと揚げニンニクをトッピングした、病みつきになる味わい。

『生姜まみれのラムトンジンギスカン』は、生姜ダレと追い生姜で、さっぱりとした後味。

『大辛ホットラムトンジンギスカン』は、唐辛子で辛さを強めた一皿。

『濃厚味噌ダレラムトンジンギスカン』は、濃厚な味噌ダレでごはんが進む味わいとなっている。

【画像を見る】『恋するラムトンジンギスカン』、『ニンニク好きすぎラムトンジンギスカン』、『生姜まみれのラムトンジンギスカン』、『大辛ホットラムトンジンギスカン』、『濃厚味噌ダレラムトンジンギスカン』の画像を見る

販売期間:2026年1月22日(木)〜なくなり次第終了

販売開始日:2026年2月6日(金)

販売店舗:全国の大阪王将(一部店舗を除く)

※テイクアウト可

※ご飯は付いていない

※店舗により価格が異なる場合がある