　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6567(　　6533)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11927(　 11927)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3351(　　3351)
　　　　　 　 　 3月限　　　155235(　155235)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　51(　　　51)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3361(　　3361)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11309(　 11309)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2086(　　2086)
　　　　　 　 　 3月限　　　 72166(　 72166)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　49(　　　49)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　53(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 425(　　 369)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5197(　　5066)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5260(　　5230)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 890(　　 834)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2182(　　2182)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5694(　　5694)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 292(　　 292)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1735(　　1735)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1828(　　1814)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1919(　　1919)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7595(　　7595)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1896(　　1896)
　　　　　 　 　 3月限　　　 33801(　 33801)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 367(　　 365)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 784(　　 784)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 508(　　 150)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 250(　　 250)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1416(　　1416)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　99(　　　97)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 221(　　 221)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 796(　　 796)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース