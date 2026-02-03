外国証券 先物取引高情報まとめ（2月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6567( 6533)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 11927( 11927)
日経225ミニ 2月限 3351( 3351)
3月限 155235( 155235)
4月限 51( 51)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3361( 3361)
6月限 52( 52)
TOPIX先物 3月限 11309( 11309)
日経225ミニ 2月限 2086( 2086)
3月限 72166( 72166)
4月限 49( 49)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 53( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 425( 369)
TOPIX先物 3月限 5197( 5066)
日経225ミニ 3月限 5260( 5230)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 890( 834)
TOPIX先物 3月限 2182( 2182)
日経225ミニ 2月限 13( 13)
3月限 5694( 5694)
4月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 292( 292)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 1735( 1735)
日経225ミニ 3月限 1828( 1814)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1919( 1919)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 7595( 7595)
日経225ミニ 2月限 1896( 1896)
3月限 33801( 33801)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 367( 365)
TOPIX先物 3月限 784( 784)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 508( 150)
TOPIX先物 3月限 250( 250)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1416( 1416)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 99( 97)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 221( 221)
日経225ミニ 2月限 119( 119)
3月限 796( 796)
4月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
