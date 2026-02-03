「日経225ミニ」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万5207枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5207枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15207( 11707)
ソシエテジェネラル証券 10024( 9024)
バークレイズ証券 5803( 5803)
SBI証券 5439( 1971)
楽天証券 3123( 1329)
三菱UFJeスマート 1511( 1229)
松井証券 537( 537)
マネックス証券 288( 288)
ドイツ証券 283( 283)
フィリップ証券 275( 275)
インタラクティブ証券 157( 157)
日産証券 84( 84)
岩井コスモ証券 38( 38)
立花証券 30( 30)
ゴールドマン証券 2007( 7)
JPモルガン証券 3505( 5)
光世証券 1( 1)
シティグループ証券 3000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 223135( 223135)
ソシエテジェネラル証券 149805( 149805)
バークレイズ証券 83563( 83563)
SBI証券 92624( 44730)
松井証券 32191( 32191)
楽天証券 61414( 25674)
サスケハナ・ホンコン 20948( 20948)
日産証券 18793( 18793)
JPモルガン証券 14406( 14406)
BNPパリバ証券 13872( 13872)
三菱UFJeスマート 15481( 8793)
ゴールドマン証券 7900( 7884)
モルガンMUFG証券 6780( 6780)
ビーオブエー証券 5882( 5882)
みずほ証券 5904( 5858)
マネックス証券 4954( 4954)
野村証券 4711( 4393)
UBS証券 4284( 4284)
インタラクティブ証券 4139( 4139)
広田証券 3305( 3305)
SMBC日興証券 46( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
フィリップ証券 56( 56)
三菱UFJeスマート 41( 25)
ドイツ証券 25( 25)
楽天証券 40( 24)
松井証券 24( 24)
SBI証券 26( 18)
マネックス証券 12( 12)
Jトラストグローバル 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース