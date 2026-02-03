西野カナ、ライブ映像作品『Christmas Magic』ジャケット写真公開
西野カナが、本人の誕生日でもある3月18日に発売となるライブBlu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』の2種のジャケット写真を公開した。
■完全生産限定盤は、まるでクリスマスプレゼントのようなデザイン
本映像作品は、2025年12月17日・18日にKアリーナ横浜にて開催された『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』の模様を映像化したもの。チケットは即日完売。クリスマスを西野カナらしく彩ったスペシャルなライブだ。
完全生産限定盤のジャケット写真は、ブロンドヘアと赤のロングドレスが印象的なショットを使用した、ハートやリボンのモチーフがまるでクリスマスプレゼントのようなデザイン。
一方、通常盤初回仕様は、華やかな6体のライブ衣装がコラージュされたキュートなデザイン。ファーの帽子とジャケット・厚底ブーツが印象的なオールホワイトコーディネートなど、一つひとつの衣装にぜひ注目してみよう。
本編の収録内容も公開。「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などの大ヒット曲から「Last Christmas」（Wham!）や「愛のかたまり」（DOMOTO）などのカバー曲も含む全22曲が収録されている。
『Special Live “Christmas Magic”』は現在予約受付中。数量限定のため早めに予約しよう。
■リリース情報
2026.02.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「君のせい」
2026.03.18 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』
＜収録曲＞
1. Christmas Love
2. Merry Christmas
3. Last Christmas / Wham!（cover）
4. if
5. アイラブユー
6. With You
7. 愛のかたまり / DOMOTO（cover）
8. Secret-short-
9. ONLY ONE-short-
10. MAYBE-short-
11. もっと…-short-
12. 会いたくて 会いたくて
13. Yours only, / m-flo（cover）
14. EYES ON YOU
15. Dear Santa
16. YOKUBARI-short-
17. Wannabe / Spice Girls（cover）
18. マジカルスターシャインメイクアップ☆
19. トリセツ
EN1. 真冬のオリオン / INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ（西野カナonly ver.）
EN2. 君のせい
EN3. Best Friend
