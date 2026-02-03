フォーシーズンズホテル丸の内 東京の「桜 アフタヌーンティー」。桜ロールケーキや桜マカロンなど春色スイーツが満載！
◆フォーシーズンズホテル丸の内 東京の「桜 アフタヌーンティー」。桜ロールケーキや桜マカロンなど春色スイーツが満載！
フォーシーズンズホテル丸の内 東京の「MAISON MARUNOUCHI （メゾン マルノウチ）」にて、春の美しさと繊細な味わいを詰め込んだ「桜 アフタヌーンティー」を開催。
淡い桜色に染められたロールケーキやマカロン、シュークリームなど春らしい装いのスイーツはどれも心ときめく華やかさ。和と洋が調和した、この季節だけのアフタヌーンティーをお見逃しなく。
期間は、2026年3月1日（日）から4月14日（火）まで。
春の訪れを五感で味わう至福のアフタヌーンティー
アフタヌーンティーの幕開けを華やかに彩るのは、特製ウエルカムドリンク「Sakura Whisper - さくらのささやき」。桜とエルダーフラワーの上品なフレーバーに、緑茶のアクセントといちごのやさしい甘みが添えられた、春の始まりを告げる1杯。
スイーツは、春の象徴である桜をテーマに、素材の持ち味と繊細な技法が重ね合わせられたセレクションを用意。桜がもたらす儚さと、日本ならではの美意識が映し出された、優雅な味わいのスイーツを一つひとつ堪能してみて。
色鮮やかなピンク色が目を引くスペシャルスイーツ
今回のスペシャルな1皿は「ルビー チョコレートコーン」。ピンク色が美しいルビーチョコレートのコーンには、優雅な香りのローズガナッシュと、ほのかな甘みのあずきが合わせられている。サクサクとした食感と、ルビーチョコレート特有のフルーティな酸味を楽しんで。
春の気配を感じさせるかわいい桜色スイーツの数々
桜がほのかに香る「桜ロールケーキ」には、上品な甘さの白あんと桜風味のホワイトチョコレートクリームを使用。仕上げに桜形のチョコレートがあしらわれ、和と洋の美しい調和が表現されている。
淡い桜色が印象的な「桜マカロン」は、桜の葉の芳香をまとったクリーミーなガナッシュと、酸味の効いたラズベリージャムを繊細な食感のマカロン生地とチョコレートでサンド。桜の香りと果実の爽やかさを口いっぱいに感じてみて。
「抹茶ムース 桜 ストロベリー」は、桜クリーム、抹茶スポンジ、いちごのコンポートが幾重にも重ねられた、なめらかでつややかなムースドーム。抹茶の奥深いうまみといちごのみずみずしい酸味、そしてやわらかな口どけを存分に味わおう。
ふんわりと焼きあげられた「桜シュークリーム」には、桜のディプロマットクリームと桜のシャンティ、さらにフルーティなチェリーゼリーが贅沢に忍ばせられている。トップには桜の花びらが添えられ、視覚でも春を楽しめる1品に仕上げられている。
広々とした窓からやわらかな陽光が射し込む空間で、春だけの特別な味わいとともに心ほどける優雅な時間を過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
伝統と革新が融合するビストロフレンチ
「MAISON MARUNOUCHI （メゾン マルノウチ）」は、セカンドハウスにいるかのような温かく親しみに満ちた雰囲気のフレンチビストロ。「SEZANNE（セザン）」を率いる総料理長ダニエル・カルバート氏による、シンプルかつ洗練されたビストロ料理を楽しむことができる。活気に満ちた東京駅の眺めを背景に、人気のアフタヌーンティーはもちろん、ランチからナイトキャップまで多彩なメニューを堪能して。
フォーシーズンズホテル丸の内 東京の「MAISON MARUNOUCHI （メゾン マルノウチ）」にて、春の美しさと繊細な味わいを詰め込んだ「桜 アフタヌーンティー」を開催。
淡い桜色に染められたロールケーキやマカロン、シュークリームなど春らしい装いのスイーツはどれも心ときめく華やかさ。和と洋が調和した、この季節だけのアフタヌーンティーをお見逃しなく。
春の訪れを五感で味わう至福のアフタヌーンティー
アフタヌーンティーの幕開けを華やかに彩るのは、特製ウエルカムドリンク「Sakura Whisper - さくらのささやき」。桜とエルダーフラワーの上品なフレーバーに、緑茶のアクセントといちごのやさしい甘みが添えられた、春の始まりを告げる1杯。
スイーツは、春の象徴である桜をテーマに、素材の持ち味と繊細な技法が重ね合わせられたセレクションを用意。桜がもたらす儚さと、日本ならではの美意識が映し出された、優雅な味わいのスイーツを一つひとつ堪能してみて。
色鮮やかなピンク色が目を引くスペシャルスイーツ
今回のスペシャルな1皿は「ルビー チョコレートコーン」。ピンク色が美しいルビーチョコレートのコーンには、優雅な香りのローズガナッシュと、ほのかな甘みのあずきが合わせられている。サクサクとした食感と、ルビーチョコレート特有のフルーティな酸味を楽しんで。
春の気配を感じさせるかわいい桜色スイーツの数々
桜がほのかに香る「桜ロールケーキ」には、上品な甘さの白あんと桜風味のホワイトチョコレートクリームを使用。仕上げに桜形のチョコレートがあしらわれ、和と洋の美しい調和が表現されている。
淡い桜色が印象的な「桜マカロン」は、桜の葉の芳香をまとったクリーミーなガナッシュと、酸味の効いたラズベリージャムを繊細な食感のマカロン生地とチョコレートでサンド。桜の香りと果実の爽やかさを口いっぱいに感じてみて。
「抹茶ムース 桜 ストロベリー」は、桜クリーム、抹茶スポンジ、いちごのコンポートが幾重にも重ねられた、なめらかでつややかなムースドーム。抹茶の奥深いうまみといちごのみずみずしい酸味、そしてやわらかな口どけを存分に味わおう。
ふんわりと焼きあげられた「桜シュークリーム」には、桜のディプロマットクリームと桜のシャンティ、さらにフルーティなチェリーゼリーが贅沢に忍ばせられている。トップには桜の花びらが添えられ、視覚でも春を楽しめる1品に仕上げられている。
広々とした窓からやわらかな陽光が射し込む空間で、春だけの特別な味わいとともに心ほどける優雅な時間を過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
伝統と革新が融合するビストロフレンチ
「MAISON MARUNOUCHI （メゾン マルノウチ）」は、セカンドハウスにいるかのような温かく親しみに満ちた雰囲気のフレンチビストロ。「SEZANNE（セザン）」を率いる総料理長ダニエル・カルバート氏による、シンプルかつ洗練されたビストロ料理を楽しむことができる。活気に満ちた東京駅の眺めを背景に、人気のアフタヌーンティーはもちろん、ランチからナイトキャップまで多彩なメニューを堪能して。