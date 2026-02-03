『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にマグニートー／エリック・レーンシャー役で電撃復帰を果たすイアン・マッケランが、劇中の展開をうっかりバラしちゃったかも？海外インタビューでの発言が話題だ。

86歳となるサー・イアン・マッケランは米に登場し、過去の『X-MEN』（2000）での撮影エピソードに言及。自身が両手を上下する動きに合わせて、クレーンで警察車両を釣り上げて実際に落下させた演出について「あれは視覚効果ではなかった」と、特撮で行われた当時を述懐した。

「最近では、視覚効果もずいぶん容易になりました」と技術の進化について触れるマッケラン。そこでポロリと、「最近だと私はニュージャージー州を破壊した」と口にしたのだ。直後に、「あっ、これは言うべきではなかったかも」と、少し焦る様子を見せた。

マッケランが“最近ニュージャージー州を破壊する”用事がありそうな映画といえば、2025年4月から9月にかけて行われた『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の撮影しかない。このたびのマッケランは視覚効果の文脈で話しているから、劇中でマグニートーが街を破壊してしまう映像が描かれるものと見られる。

2025年～2026年の年末年始に4週連続で公開されたでは、マッケランのほかプロフェッサーX ／チャールズ・エグゼビア（パトリック・スチュワート）、サイクロップス／スコット・サマーズ（ジェームズ・マースデン）が復活登場。映像ではチャールズとエリックが「最期の瞬間」を迎える心構えをしているような様子を見せていたほか、崩壊した世界の中でサイクロップスが最大限のオプティック・ブラストを天に放つ姿が描かれた。

もしかすると『ドゥームズデイ』では、彼らのアースの存亡をかけた最終決戦が行われることとなり、そこでマグニートーはニュージャージー州を崩壊させてしまうのだろうか。

なおインタビューは何事もなかったかのように速やかに進行。これまで何度も演じているエリック役について、『ドゥームズデイ』で改めて気付いたことはありますかとの質問にマッケランは「彼がこんなに有名だとは思わなかった」「彼はヴィランなのに……みなさん、彼の姿勢がお好きなようで」と、想定外のキャラクター人気に驚いていたことを明らかにした。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

