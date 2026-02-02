

1月第4週の上昇率ランキングは金価格の上昇を受け、金投資型ファンドが並びました。3ファンドとも為替ヘッジ付のファンドです。



下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「日本株・アクティブ・セレクト・オープン」は3200円、2位の「ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（ＲＯＥ革命）」は3000円、3位の「ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）」は2000円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +11.44％ ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

運用会社:ピクテ・ジャパン



2位 +11.40％ ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）

運用会社:ピクテ・ジャパン



3位 +9.46％ Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -23.24％ 日本株・アクティブ・セレクト・オープン

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



2位 -22.45％ ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（ＲＯＥ革命）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 -17.83％ ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



株探ニュース

