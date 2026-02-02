【約2年ぶり復活】三田製麺所「帰ってきた 背脂つけ麺」背脂×ニンニクの背徳系が期間限定で登場

つけ麺専門店「三田製麺所」は2月1日から、国内の全50店舗で、期間限定商品「帰ってきた 背脂つけ麺」を復活販売している。

背脂とニンニクの強烈なインパクトで、過去に高い人気を誇ったメニューだという。販売期間は3月22日までを予定している。販売価格は、小〜大1,200円（同一料金）、特大1,400円（各税込）。テイクアウトにも対応する。

『帰ってきた 背脂つけ麺』は、三田製麺所自慢の濃厚な豚骨魚介スープをベースに、たっぷりの背脂を加えたコク深い味わいが特徴。背脂の甘みと旨みがスープに溶け込み、そこへニンニクの香りが重なることで、食欲を一気にかき立てる“背徳系・ガッツリ系”の仕上がりとなっている。

スープに合わせるのは、コシと弾力のある太麺。濃厚なスープがしっかりと絡み、最後の一口まで満足感が続くという。具材には食べ応えのある温野菜を使用し、にんにく醤油の風味が全体の味を引き締める。

また、しっかり食べたい人向けに特大サイズも用意。小〜大サイズは同一価格で、ボリューム重視の人にも嬉しいラインアップとなっている。

三田製麺所「帰ってきた 背脂つけ麺」



三田製麺所 ロゴ