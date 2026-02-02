Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

日用品ももれなくセールになっています。ユニリーバ・ジャパンが販売するボディーソープ「Dove プレミアムモイスチャーケア」は、20％オフの1,774円（税込）です。

通常サイズの約8.5個分！ 大容量サイズがお買い得すぎる

↑Dove プレミアムモイスチャーケア

Dove プレミアムモイスチャーケアは、「瞬間浸透うるおいミルク」と「トリプルセラミド」配合で、うるおいを守りながら肌をやさしく洗えるボディーソープ。お風呂上がりまでしっとり・もっちりな肌が続くといいます。

内容量は2,800g。通常サイズのつめかえ用の約8.5個分と大容量のため、この機会に買い置きしておくのもおすすめです。

Doveの大容量つめかえがお買い得！ Amazonスマイルセール

