キッチンで起きた「小さな革命」

選挙が近づき、テレビの画面には「消費税減税」の是非を巡って各党の党首が並んでいる。それを醒めた目で眺めながらキッチンで皿を洗っていた私を、小学生の息子の怒声が現実へと引き戻した。

​「減税に意味がないなんて、そんなはずはないだろ！」

​息子が気炎を上げた先には、テレビの中で「財政規律はどうする」「国債の金利が膨らむ中で減税は無責任だ」と冷水を浴びせる財政学者やアナリストたちがいた。SNSのショート動画で「減税ムード」の熱量に触れている子供の直感にとって、専門家たちの反論は、既得権益を守るための「おぜん立てされた嘘」に見えたのだろう。

​その時、私の中に一つの根源的な問いが生まれた。

「そもそも、彼らが盾にする『国の借金』とは、具体的になにを指しているのか？」

ジャーナリストとして長年仕事をしておきながら、お恥ずかしながらその細目が記載された「原本」を、今の視点で徹底的に眺める機会がなかったことに気づかされたのだ。

​消えた「借金時計」の恐怖と、日銀という名の「カービィ」

私は、日本銀行が公表する「資金循環統計」をはじめとする政府統計資料を前にした。だが、そこは難解な専門用語の迷路だ。私は、感情を排した分析パートナーとしてAIを使い、この統計を解きほぐすことにした。

​20年前、「国の借金時計」が世間を賑わせていた。「1000兆円を超えれば日本は破綻する」――。そんな警鐘が鳴り響いていた。しかし、現実には借金は1000兆円を超えたが、日本は破綻していない。そしてなぜか、かつてのような強烈な危機感をもとにした警報音が鳴らされることも少なくなっている。

​AIと共に最新データを紐解くと、その理由が浮き彫りになった。かつて国債を保有していた民間銀行に代わり、現在は日本銀行が全発行額の約50％を保有しているのだ。20年前には主役ではなかったはずの日銀。いまや日銀がゲームキャラクターの「カービィ」のように、市場の国債を丸ごと飲み込み、金利を力技で抑え込んでいる。かつては「禁じ手」とされた手法によって、破綻というシナリオは、無理やり先送りされているに過ぎない。

「資産」を「借金」と呼び変える、言葉のすり替え

だが、日銀の変容以上に私を戦慄させたのは、国債保有者の内訳に鎮座する「年金・預金」の存在だった。

​日本銀行： 約50％

​保険・年金基金（GPIF等）： 約20％

銀行等（ゆうちょ・かんぽ含）： 約15％

​年金や預金とは、国民が将来受け取るための「資産」である。だが、財務省はこれを「国の借金」としてカウントし、「借金が大変だ！増税しなきゃ返せない！」と煽る。

確かに政府の帳簿上は「負債」だろう。しかし、国民の目線から見れば、それは「国に預けた大切な債権（資産）」である。話が全く逆じゃないか。政府当局者は国民の目線を無視し、自分たちの「返済能力のなさ」を「国民の危機」にすり替えている。

「運用」という名のセルフ投資詐欺

さらに踏み込んでAIを問い詰めた。テレビのアナリストが危惧する「膨らむばかりの国債の金利」。この利払いの原資はどこから来ているのか。

「その金利は、一般会計、つまり国民の税金から支払われています」

​AIが弾き出した回答に、私は眩暈を覚えた。私たちは、国に「運用」を任せているつもりだった。だが現実は、私たちが預けた金の「利回り」を、私たちは「今」の労働対価である税金として、二重に払わされているのだ。

こんなのは「運用」ではない。元本を預かり、その配当を顧客の別のポケットから強制的に抜き取って支払う。民間で行えば即座に「ポンジ・スキーム（投資詐欺）」として摘発されるスキームそのものではないか。さらに金利を税金で二重徴収しているのだから、一般の投資詐欺よりも悪質だ。

​GPIFが株で利益を出していると喧伝されても、運用の半分は国債だ。株の利益は一般会計に還元されず、国債の利子分だけは着実に国民の税金から「追い銭」として徴収されている。国家がこれほど悪質な「自作自演」を堂々と行っている。

​「循環」という言葉の嘘と、失われた民主的正統性

財務当局や財政学者は、この構造を「国内で回っている循環構造だから大丈夫だ」と説明する。だが、詐欺師から金を盗まれた被害者に「あなたの金は国内で循環しているから大丈夫」と言って、誰が納得するだろうか。

​私は大学生の頃、ゼミで学んだ「民主的正統性」(political legitimacy)という言葉を思い出していた。国家権力の決定は国民の合意に基づかねばならないという原則だ。「安全だ」「運用している」と国民を欺き、利息すら税金から二重取りするこのスキームに、民主国家としての正統性はあるのだろうか。

​海外の国債は、文字通り市場で運用され、その利潤を社会に還元している。本当の意味でお金を回す運用をしていないのは、日本国債だけの特殊な歪みだ。これでは「失われた30年」の不景気も当然ではないか。国民が預託した巨額の資金が、社会を潤すことなく、政府の帳簿を埋めるためだけに「死蔵」されていたのだから。

​私は皿洗いの手を止め、濡れた手を拭いた。思えば今まで、「こんなにおかしな話なら、どこかの誰かがとっくに指摘しているはずだ」と思い込んでいた。復興予算の流用問題に気づいたときもそうだった。自分自身の目で「原本」を開いて初めて、誰も口にしない「不都合な真実」を知ったのだ。

​専門家たちの言う「循環」という心地よい言葉に甘えて、思考を止めてはいけない。「国の借金」という名の自作自演。この茶番のツケを、リビングで憤る息子たちの世代に回すわけにはいかない。

テレビの中では、相変わらずアナリストが「財政の健全化」を説いている。私はもう、その言葉を鵜呑みにすることはない。これからは、プロパガンダの霧に隠された「数字の裏側」を、息子と一緒に一つずつ解き明かしていこう。キッチンから始まる、小さな、けれど確かな抵抗として。

【追記・まとめ】原本を読んでわかった「この国の4つの嘘」

​私が原本を読み、抽出した「この国の財政」の正体は、あまりに人を馬鹿にしたものだった。

「運用」という名の嘘

国は国民から預かった年金も貯金も、実際には世の中で運用などしていない。ただ、政府の借金（国債）を穴埋めするために使っているだけだ。

​「利回り」という名の二重取り

年金の運用益（利息）は、国が稼いできたものではない。私たちの「税金」から支払われている。自分の預けた金の利息を、自分の労働対価（税金）で払わされるという、世にも奇妙な自作自演が行われている。

​「循環」という名の死蔵

巨額の資金は社会に回らず、政府の帳簿を埋めるためだけに「死蔵」されている。これでは失われた30年の不景気が終わるはずもない。

​「国家」という名の投資詐欺

元本を使い込み、配当（利息）を別のポケット（税金）から補填する。これは民間なら即座に摘発される「ポンジ・スキーム（投資詐欺）」そのものではないか。

​「こんな国（仕組み）は、もう要らないのではないか？」一一​そう思わずにはいられない。国が「国債という借金」を維持するためだけに、国民の資産と税金をぐるぐると不毛に回し続けているのだとしたら、その機構はすでに本来の目的を喪失している。

​専門家の「財政再建」という言葉に騙されるのはもうやめよう。原本を見ればわかる。この国はもう、私たちのために「回って」はいないのだ。

