エールディヴィジ 25/26の第21節 フォレンダムとイーグルスの試合が、2月2日04:00にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ジョエル・イデホ（FW）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはビクトル・エドバルセン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。イーグルスのビクトル・エドバルセン（FW）がゴールを決めてイーグルスが先制。

ここで前半が終了。0-1とイーグルスがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、フォレンダムは同時に3人を交代。アーロン・マイエルス（DF）、アウレリオ・ウラース（MF）、アレックス・プラット（MF）に代わりヤニック・レリーンダル（DF）、ロビン・クライセン（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）がピッチに入る。

62分にイーグルスのアルフォンス・サンプステッド（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

65分、イーグルスは同時に3人を交代。ジェイデン・スロリー（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）、エバート・リントルスト（MF）に代わりティボ・バーテン（FW）、アスケ・アデルガード（DF）、カルバン・ツイグ（MF）がピッチに入る。

72分、フォレンダムが選手交代を行う。ジョエル・イデホ（FW）からロベルト・ミューレン（FW）に交代した。

74分フォレンダムが同点に追いつく。ロビン・クライセン（MF）のアシストからロベルト・ミューレン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フォレンダムは15分にジョエル・イデホ（FW）、20分にアレックス・プラット（MF）、69分にマバウナ・アメフォール（DF）、90+5分にヤニック・レリーンダル（DF）に、またイーグルスは31分にエバート・リントルスト（MF）、87分にマティス・スレイ（FW）、90+1分にティボ・バーテン（FW）、90+5分にフィン・ストッカース（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 06:11:16 更新