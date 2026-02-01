２位フェイエノールト、序盤に失点を重ねて首位PSVに０−３惨敗…勝点差は「17」に。エース上田綺世は２か月ノーゴール
現地２月１日に開催されたオランダリーグ第21節で、上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトが、勝点14差で首位のPSVと敵地で対戦。エースの上田がCFで先発した一方、前節に足首を負傷した渡辺はベンチ外となった。
開始10分でFKからオビスポにヘッドで叩き込まれ、いきなり先制を許すと、直後の13分にも失点。守護神ヴェレンロイターの弾きが中途半端になったところをティルに詰められた。
非常に厳しい立ち上がりを強いられるなか、さらに17分にショートカウンターをサイバリに仕留められ、あっという間に３点ビハインドとなる。
前半のうちに１点でも返したいフェイエノールトは、最前線の上田が必死にゴールを目指すも、決定的な一撃は放てない。
０−３で折り返すと、64分にファン・ペルシ監督が前線の２枚替えを決断。上田とファン・インボムの日韓コンビを下げ、モデルとテンシュテットを送り込む。これにより18ゴールで得点ランキング首位の上田は、約２か月ノーゴールとなった。
このまま終わるわけにはいかないフェイエノールトは、まず１点を狙う。しかし、依然として１点が遠い上、84分に相手の足を踏みつけてしまったボルジェスが一発退場となった。
結局、０−３で敗れ、PSVとの勝点差は17に拡大。逆転優勝は絶望的になった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】妊娠したモデル妻のお腹に触れる上田綺世
開始10分でFKからオビスポにヘッドで叩き込まれ、いきなり先制を許すと、直後の13分にも失点。守護神ヴェレンロイターの弾きが中途半端になったところをティルに詰められた。
前半のうちに１点でも返したいフェイエノールトは、最前線の上田が必死にゴールを目指すも、決定的な一撃は放てない。
０−３で折り返すと、64分にファン・ペルシ監督が前線の２枚替えを決断。上田とファン・インボムの日韓コンビを下げ、モデルとテンシュテットを送り込む。これにより18ゴールで得点ランキング首位の上田は、約２か月ノーゴールとなった。
このまま終わるわけにはいかないフェイエノールトは、まず１点を狙う。しかし、依然として１点が遠い上、84分に相手の足を踏みつけてしまったボルジェスが一発退場となった。
結局、０−３で敗れ、PSVとの勝点差は17に拡大。逆転優勝は絶望的になった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】妊娠したモデル妻のお腹に触れる上田綺世