NHK大河ドラマの考察を発信するYouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第６回あらすじ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年２月８日放送 第６話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開。2026年放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟』第6話のあらすじを基に、織田信長が仕掛けた罠によって豊臣秀長（小一郎）が絶体絶命の窮地に立たされる様子と、その裏に隠された信長の真意、そして試される兄弟の絆について考察した。



物語は、秀長が信長のもとに連れてきた武将・大沢次郎左衛門に、信長暗殺の嫌疑がかけられる場面から始まる。大沢の荷物から毒が塗られたクナイが発見され、秀長は窮地に追い込まれる。「一日以内に真相を究明できなければ、秀長自身が大沢を斬る」という非情な条件を突きつけられた。



しかし、この暗殺疑惑は、信長自身が仕掛けた巧妙な罠であった。信長は、かつて自身も弟を手にかけた過去を持ち、「親類縁者を亡き者にして今の立場にいる」と語る。裏切りを重ねて成り上がってきた大沢の姿に自らを重ね、「信用できない」として、秀長の忠誠心もろとも試すための策略だったのだ。



一方、人質となっている兄の豊臣秀吉（藤吉郎）は、信長の計画を知りながらも、弟を信じてその身を預けていた。絶体絶命の状況で、信長は秀長に「大沢を斬れば、お前を侍大将にしてやる」と持ちかけるが、秀長は兄を裏切れないと激しく反論する。この秀長の強い意志が、信長の心を動かすことになる。最終的に信長は、兄を裏切らない秀長の姿勢を評価し、大沢の降伏を許可。兄弟は無事に再会を果たした。



動画では、この一連の出来事が、信長の複雑な内面と、秀長・秀吉兄弟の揺るぎない絆を浮き彫りにする重要なエピソードであると解説。信長が仕掛けた過酷な試練は、結果として兄弟の結束をより一層強固なものにしたと結論付けている。