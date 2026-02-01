サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」は1月30日、公式X（旧Twitter）を更新。シリーズ第4弾に参加する練習生を公開した。

同番組は、韓国の人気番組「PRODUCE 101」の日本版。これまでに「JO1」や「INI」などの人気ボーイズグループが誕生し、メジャーデビューを果たしている。

今回公開された練習生の中には、前楽天監督を務めた今江敏晃氏の息子・今江陸斗の名前も含まれている。野球ファンの間では「お父さんの引退セレモニーで投げていた子だ…！？」「まさか今江の息子が…！」などと話題になっている。今江陸斗は、番組内で専門的なトレーニングやテストに取り組みながらデビューを目指す。

【画像】“日プ”新シーズンに参戦する今江敏晃氏の息子・今江陸斗（画像はPRODUCE 101 JAPAN公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「美しすぎ」「びっくりした！」「どえらいイケメンやな！」「えっ！？陸斗くん！？」「まじかーびっくりー」「ちょちょちょちょ今江監督の息子さんが日プにエントリー？」「聞いたことある名前なんだよなぁ～と思っていたら」「楽天ファンとして応援します」「とんでもないの来たな…」「野球民としては今江陸斗くんをデビューに導かないといけない」「パパ似でハンサム」「すっかり大人になって」などコメントが寄せられた。