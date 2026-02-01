神戸市でSVリーグ女子オールスター

バレーボールSVリーグの「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」の女子が1月31日、兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBEで行われた。日本代表が披露した珍サーブに、ファンからは「期待を裏切らない」などと笑いが漏れていた。

ファンを魅了するサーブを放ったのは、ヴィクトリーナ姫路の野中瑠衣だった。

第1セット中盤に高くボールが上がる“天井サーブ”を披露。アウトになると苦笑いを浮かべて頭を抱えた。

2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった24歳。サーブのシーンを、試合を中継したABEMAのスポーツ公式Xが「昨年に続くチャレンジ #野中瑠衣の天井サーブ！！ 今回は惜しくも失敗…！ それでも会場は大拍手」として公開すると、ファンの間に反響が広がった。

X上のファンからは「さすが、野中瑠衣期待を裏切らない」「悔しがる姿すら絵になる選手はなかなかいない」「野中瑠衣、絶対天井サーブ練習してないだろ笑」などの声が上がった。

男子は同会場で1日に行われる。



（THE ANSWER編集部）