有明海一望！GOTENリゾート「太良嶽温泉 蟹御殿」

「月の引力が見える町」として知られる佐賀県太良町にある、有明海の絶景と竹崎蟹が味わえるプレミアムリゾート「太良嶽温泉 蟹御殿」。

このたび、旅行業界のプロが選ぶ「日本の小宿」10施設に選出されました。

有明海と雲仙普賢岳を一望できるオーシャンビューの客室と、絶景サウナで至福のひとときが過ごせるお宿です。

GOTENリゾート「太良嶽温泉 蟹御殿」

施設名：太良嶽温泉 蟹御殿

所在地：〒849-1615 佐賀県藤津郡太良町大浦乙316-3

客室数：全16室(全室温泉露天風呂付き)

「日本の小宿」10選に認定

「太良嶽温泉 蟹御殿」は、旅行新聞新社が主催する「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」にて、「日本の小宿」10施設に選出されました。

「日本の小宿」は、全客室25室以下の小規模旅館を対象とした部門(選考審査委員特別賞)です。

有明海を独り占めする、プライベートな絶景空間

2024年9月に全16室の客室が改装を終え、グランドオープンしました。

2023年春には全室客室露天付きのお宿に生まれ変わっており、心から深く癒される非日常の滞在が楽しめます。

客室は【離れ客室】と【本館客室】に分かれており、多彩な客室タイプを用意。

旅のスタイルに合わせて、好みの客室を選べます。

中でも、水を感じさせる光の照明「BeWater lamp」が設置された客室は、まるで水の中をただひたすらに流れ、漂うように感じる特別な空間です。

大きく張り出したデッキに浮かぶように作られた半露天風呂で、有明海の絶景を心ゆくまで満喫できます。

空と海に溶け込む、奇跡の「ととのい」体験

2022年に新設されたサウナ施設「有明海の湯」では、人間本来の姿に還る究極の癒しを体験できます。

温泉やサウナ、こだわりの水風呂でリフレッシュし、有明海の潮の満ち引きを眺め月の引力を感じながら寛げます。

サウナは2種類を用意。

すべて職人の手による「木」が本来持つエネルギーにて整う「GRAVITY SAUNA」と、日本初導入の身体的負担が少ないサウナ「AINO」採用の「GRID SAUNA」です。

「GRAVITY SAUNA」は、樹齢350〜400年のサウナに適した木材であるスプルースの無垢材を削り出して作られた空間です。

「GRID SAUNA」は、日本で初めて導入された低負担サウナ「AINO」を採用しており、比較的身体に負担をかけずに楽しめます。

水風呂は、立ったまま入れるこだわりの設計。

柔らかな水質が特徴です。

旬の一皿で、有明海を感じる贅沢

お食事では、有明海が育んだ「竹崎蟹」を堪能できます。

有明海育ちならではの卓越したおいしさは、カニ通をも魅了する逸品です。

蟹だけでなく、有明海の多彩な海産物や肥沃な土地の恩恵を受けた佐賀和牛なども取り揃えられています。

この地でしか出会えない、新鮮で豊かな味わいが楽しめます。

充実の施設

「太良嶽温泉 蟹御殿」では、モダンな雰囲気の中に居心地の良さを感じられる館内施設も充実しています。

洗練されたデザインと居心地の良さが融合した空間で、非日常的な安らぎと心地よい驚きの体験を届けてくれます。

月あかりテラス

有明海を一望できるテラスです。

テラスではワインサービスも提供されており、お客様のスタイルに合わせて楽しめます。

ロビー

天気がいい日には雲仙、普賢岳を望むことができるロビーです。

談話室

多彩な楽しみが詰まったラウンジです。

ラウンジでもワインサービスが提供されています。

レストラン

大パノラマで有明海を望む眺望が自慢のレストランです。

有明海の絶景を眺めながら、大切な方と非日常の体験ができるプレミアムリゾート。

太良嶽温泉 蟹御殿の紹介でした。

