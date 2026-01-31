課題と向き合う千葉DF河野貴志「そういうところがやっぱりJ1」
[1.31 ちばぎんカップ 柏 2-1 千葉 三協F柏]
ともにJ1に所属するジェフユナイテッド千葉と柏レイソルが対戦した、第30回ちばぎんカップ。17年ぶりにJ1へ昇格した千葉にとっては、昨季J1で2位の柏と開幕1週間前に戦う、格好の場だったが、最初の45分は、千葉にとって耐え抜く展開になってしまった。
「すごく苦しい展開になるっていうのはわかっていましたけど、その中でどれだけ我慢できるか、忍耐強く守れるかっていうのはすごく大事だと思っていたので。最後に守るっていうところでは、体張ってシュートブロックっていうのを何シーンも見れたんですけど、そこまでの過程が今の自分たちの課題」と語ったのは、CBとしてフル出場したDF河野貴志だ。
前半11分に柏に先制された場面では、MF中川敦瑛へのシュートブロックにいった千葉の選手に当たったボールが、ゴールに吸い込まれた。この失点シーンについて河野は「ディフレクションでゴールするシーンが正直なかったので、もうちょっと寄せないといけないとか、そういうところがやっぱりJ1というか、そういう示しが出たのかな」と不運ではなく課題として受け止めた。
「今選手に言ってきたんですけど、完敗だし、あの前半は絶対に忘れちゃいけないゲームだった」と小林慶行監督は、前半を見ていた。前半はシュート数で0対15といいところがなかったが、後半に入り自分たちの時間をつくった。
「前半はやられっぱなしだったので、絶対に勢いを持ってというか、押し返しのところではラインを上げるのはやらないといけないことでしたし、それは前半からやらないといけないことだったので。自分たちがやらなければならないことをやっとできた」
後半21分にFW石川大地のゴールで同点とした千葉だが、38分に勝ち越し弾を許し、1-2での敗戦となった。
昨シーズン、秋田から千葉に加入した河野は、夏以降レギュラーに定着。もっとチームのためにできることがあるのではないかと、自問する。
「チームがきついときに、今日も押し込まれたシーンがたくさんあったけど、そのときに『全然大丈夫』だったり、そういう声かけができるか。振る舞いでチームを鼓舞することだったり、それをやっているつもりではあるけど、それをもっとやらないと」
1週間後には百年構想リーグが開幕する。自身初となるJ1の舞台に向けて、河野は決意をにじませた。
(取材・文 奥山典幸)
