¤À¤«¤éŽ¢½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î»Ò°é¤ÆŽ£¤¬70Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ä90ÂåÊì¤Ë70ÂåŽ¢¤Ò¤¤³¤â¤êÂ©»ÒŽ£¤¬Êü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì¸À
¢£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¡Ö8050ÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â
ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤½¤¿¤í¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç8000²ó°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ËÇº¤à¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö8050ÌäÂê¡×¡Ê80Âå¤Î¿Æ¤¬¡¢50Âå¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¡Ë¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö»ä¤¬Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤¬Æ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÅªÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËËÍ¤Î¸µ¤ØÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢²¿½½Ç¯¤â¤³¤Î»Ò¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤¬¤³¤ÎÀè20Ç¯Â³¤±¤Ð¡¢½ÐÈñ¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¿Æ¤Î°åÎÅÈñ¤¬Ê§¤¨¤º¡¢¿Æ»Ò¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Èá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2014Ç¯¤È¾¯¤·Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ÇÉÔÅÐ¹»¤«¤é¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï18.1¡ó¡£8³ä¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉÔÅÐ¹»¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»¡¦Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æâ³ÕÉÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢15¡Á64ºÐ¤Ç¤Ò¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¿ä·×¤Ç146Ëü¿Í¡£¤½¤ÎÇ¯Âå¤Î50¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬¤Ò¤¤³¤â¤ê¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼«Î©¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¡×¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë8³ä¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÈÄí¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»öÎã¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤Î¼«Î©¡×¤È¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¤´ËÜ¿Í¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾ÜºÙ¤ÊÀßÄê¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»öÎã¡ ¡Ö9070¡×¤Þ¤ÇÌäÂê¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯Á°¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£90Âå¤ÎÊì¿Æ¤È¡¢70Âå¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¢¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¾¯¤·È¯Ã£¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÈÆëÀ÷¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ë¤Ï¹â¹»À¸³è¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹â¹»¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢½¢¿¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯´«¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤¹¤°¤ËÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Êì¿Æ¤¬»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Æ¤¬¤¤¡¢¤Þ¤¿¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ´°Á´¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ô½½Ç¯¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ï·ã¹·¤·¤Æ¤³¤¦¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´Éô¡¢¤ªÁ°¤¬·è¤á¤¿¤ó¤À¤í¡ª¡×
ËÜÅö¤Ï¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤Î¡ÖÀè²ó¤ê¡×¤È¡Ö²á´³¾Ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Æ¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¯¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÀÕÇ¤´¶¡×¤òÃ¥¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ8050ÌäÂê¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï9070ÌäÂê¡Ë¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈá¤·¤¤»öÎã¤Ç¤¹¡£
¢£»öÎã¢ Êì¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¡¢50Âå¤ÇÂ©»Ò¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¥±¡¼¥¹
¼¡¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ37Ç¯ Êì¤ÈÂ©»Ò¤Î¾®¤µ¤Ê¿©Âî¡×¤Î»öÎã¡Ê¤Þ¤µ¤¤µ¤ó¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»öÎã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
52ºÐ¤Î¤Þ¤µ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎºÃÀÞ¤È¤¤¤¸¤á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë15ºÐ¤«¤é¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢79ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÃÄÃÏ¤ÇÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤ÏÊª¤Ç°î¤ì¡¢À¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤òÊì¿Æ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆü¡¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê8050ÌäÂê¤Î²ÈÄí¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤µ¤¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¼ê¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿²ÙÊª¤òÀ°Íý¤·¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»öÎã¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Æ¤¬²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê²áÊÝ¸î¡¦²á´³¾Ä¡Ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¿Æ¤¬¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë»þ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Á³Åª¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Î©¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»öÎã£ 30Âå¤ÇÂ©»Ò¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤¿¥±¡¼¥¹
ºÇ¸å¤Ï¡¢Á°¤Î2»öÎã¤è¤ê¤âÁá¤¯¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢30Âå¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¢¤æ¤¦¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤Ï¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆëÀ÷¤á¤º¤ËÂà¿¦¤·¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Û¤ÜÃÇÀä¾õÂÖ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯°ìÅÙ¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ8050ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÉÔ°Â¤«¤é¡¢Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸÷Ç®Èñ¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ°¤½Ð¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¤¤ê¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ËèÄ«»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯¼ê¤òÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¸÷Ç®Èñ¤òÆþ¤ì¤í¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¤È¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Î¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÂÐ±þ¤Ø¤ÎÈ¿¹³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµñÈÝ¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿´³¾Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼Êì¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¤³¤â¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¿´¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡È¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÊ¢Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬°Â¿´¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢Â©»Ò¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ò»Ò¤É¤â¤ËÊ§¿¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¡¢´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤À¤ê¡£¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼«Á³¤È¡ÖÂ©»Ò¤ÏÂ©»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤À¤í¤¦¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Â©»Ò¤Ø¤Î´³¾Ä¡Ê¼ê½Ð¤·¸ý½Ð¤·¡Ë¤ò¤ä¤á¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Îºî¤Ã¤¿¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ°ì¿Í¤ÇÄà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿Æ¯¤³¤¦¤È»×¤¦¡£²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤è¡×
²È¤ò½Ð¤ëÁ°¡¢¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ËÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¡×Í¦µ¤¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Î»öÎã¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î²áÅÙ¤Ê²ðÆþ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤³¤½¤¬¡¢¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡ÊµÕÀâ¡ËÅª¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ëÎÏ¤òÃ¥¤¤¡¢8050ÌäÂê¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤¿¤ÀÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»öÎã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¿®¤¸¤Æ¡Ö¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÍ¾Çò¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ö°¦¡×¤«¡ÖÉÔ°Â¡×¤«
8050ÌäÂê¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¿Ô¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»öÎã£¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Î©¤ò¿®¤¸¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â»öÎã¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¿´¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê²èÁü1¡Ë¡£
ºÇ½é¤Ë¸½¾õ¤Î¡ÖÃª²·¤·¡×¤È¡Ö»ÅÊ¬¤±¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡¤¬A¤ÈB¤É¤Á¤é¤Ë¶á¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
B¡§ÉÔ°Â¡¦²ðÆþ¡Ê¾Íè¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¡¢»ä¤¬°Â¿´¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ë
¡ÖB¡ÊÉÔ°Â¡¦²ðÆþ¡Ë¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤á¤ë¡¦¸º¤é¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤ä¤á¤Æ¡Ö¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¡×¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¡ÊÎã¡§¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¡Ë¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È´õË¾¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡ÖB¡×¤Î¹ÔÆ°¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤ë¡Ö°¦¡×¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¤½¤¿¤í¤¦¡Ê¤½¤¿¤í¤¦¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
20Âå¤Îº¢¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ä»Å»ö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¬¿´¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«¸Ê¼õÍÆ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ë¡£2019Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼õÍÆ¤¹¤ëÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×º£ÌîÍÛ±Ù¤µ¤ó¡Ìº£ÌîÍÛ±Ù¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¼¤¬¤±¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¡Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Îß·×300¿Í¡¢Ìó8000²ó¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤ê²ò·è¤½¤¿¤í¤¦¡×¤ÇÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î9³ä¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºÆÅÐ¹»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê²ò·è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤ê¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¢¤ëÊì¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ ¤½¤¿¤í¤¦¡Ë