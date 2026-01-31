ママさんお手製のニット帽をかぶせてもらった猫さん。ママさんに「気に入った？」と聞かれると...。

話題の投稿は52万回再生の人気を集め、「自分の作ってくれてるって分かってるのかも」「潰れないようにお耳のことちゃんと考えて作られてて凄い」「可愛すぎます、、意思疎通できててニコニコですね」などのコメントが寄せられています。

【動画：寒い冬、ママが手作りした『ニット帽』をかぶせてもらった猫→『気に入った？』と聞かれると…尊い光景】

ママの編み物を見守るむーちゃん

TikTokアカウント『miiimuuuchan』に投稿されたのは、キジトラ猫「むー」ちゃんの姿。お喋りで甘えん坊な性格だというむーちゃん。ママさんの膝の上が大好きなのだそう。

ある日、ママさんがむーちゃんのニット帽を編んでいたといいます。毛糸を丁寧に編み込んでいくママさんの膝の上で、むーちゃんはニット帽が出来上がるのを見守っていたのだそう。

手作りニット帽が完成

毛糸が体に垂れても遊んでしまうことなく、お利口にママさんの膝の上に座っていたというむーちゃん。むーちゃんもママさんの編み物を手伝っているつもりなのかもしれません。「早く出来上がらないかニャ」とニット帽の完成を心待ちにしているようです。

ついに、むーちゃんのニット帽が編み上がったそう。耳が出せるようになっている猫さん仕様のキュートな帽子。早速むーちゃんにかぶせてみると、ぴったりのサイズでとっても似合っていたのだとか。

宝物ができました

ニット帽をかぶってママさんの膝の上でくつろぐむーちゃん。ママさんが「かぶり心地はどうですか？」と尋ねると、上機嫌に「ニャン」とお返事したそう。さらに「あったかいですか？」と尋ねると、またも「ニャン」と答えたのだとか。

大好きなママさんの膝の上で手作りニット帽をかぶり、至福の表情を浮かべていたというむーちゃん。最後にママさんが「気に入った？」と尋ねると、「とっても」というように「ニャン」とお返事したそう。愛情たっぷりのニット帽のおかげで、今年の冬は心も体もぬくぬくと過ごせることでしょう。

むーちゃんとママさんの幸せあふれるやり取りの様子は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「めちゃめちゃ嬉しそう。ほんでめちゃめちゃ似合ってるしめちゃめちゃかわいい！！！！」「主さんの匂いがついてて安心するしポカポカだし嬉しいんでしょうね」「気に入ってくれるの嬉しすぎる」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『miiimuuuchan』には、今回紹介したむーちゃんとママさんのラブラブな日常の姿が投稿されています。

