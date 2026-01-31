【白富士S】良血ダノンシーマがOP初勝利…4連勝中ウィクトルウェルスは3着
1月31日、東京競馬場で行われた11R・白富士ステークス（L・4歳上オープン・芝2000m）は、川田将雅騎乗の2番人気、ダノンシーマ（牡4・栗東・中内田充正）が勝利した。1/2馬身差の2着にヴィレム（牡5・栗東・藤原英昭）、3着に1番人気のウィクトルウェルス（牡4・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:57.0（良）。
川田将雅騎乗の2番人気、ダノンシーマがオープン初勝利を飾った。同馬は2023年セレクトセールで、3億1000万円（税別）の値をつけた超高額馬。デビューから注目されていた同馬がオープン勝ちまで遂に階段を駆け上がった。また、4連勝中で注目を集めていた1番人気のウィクトルウェルスは3着に敗れた。
ダノンシーマ 8戦5勝
（牡4・栗東・中内田充正）
父：キタサンブラック
母：インクルードベティ
母父：Include
馬主：ダノックス
生産者：ノーザンファーム
【全着順】
1着 ダノンシーマ
2着 ヴィレム
3着 ウィクトルウェルス
4着 レディネス
5着 ピースワンデュック
6着 キングパレス
7着 シンハナーダ
8着 マイネルモーント
9着 オーロラエックス
競走中止 セレシオン