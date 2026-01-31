「うっかりしてた…！」を回避できる！使うと捗る便利な100均シール

セリアにはさまざまなシールが並んでいますが、またしても便利な商品を発見しました！「あれ、明日って何ゴミの日だっけ？」と、つい忘れがちなゴミの日。ゴミの種類別にが分かれていて、カレンダーや手帳に貼ることでゴミの日忘れを防止できます。他にも予定管理に便利なシールを見つけたので、あわせてご紹介しますよ！

お仕事のスケジュール管理に便利！セリアの『ポイントシール 140片 お仕事予定』

商品名：ポイントシール 140片 お仕事予定

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804154665

セリアでとても便利なシールを発見しました！

今回ご紹介するのは『ポイントシール 140片 お仕事予定』。手帳などをより便利に使えるシールです。

休みや半休、早番、遅番、日勤、夜勤といった、勤務パターンが一目でわかるデザインになっています。

色別でわかりやすくなっているので、お仕事予定の管理に便利です。

裏が透けて見える半透明なタイプです。

印字された日付や書き込んだ内容が隠れないのがいいなと思いました！

A5サイズの手帳に使用してみました。透け感があるおかげで、日付の上に貼り付けられるのが本当に便利です！

邪魔にならないうえ、イレギュラーなスケジュールがパッと把握できますよ。

ゴミの日を把握しやすい！『ポイントシール 280片 ゴミの日』

商品名：ポイントシール 280片 ゴミの日

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804154641

同じシリーズで『ポイントシール 280片 ゴミの日』という商品もありました！

こちらはゴミの日をわかりやすく把握できるシールです。

マークと文字でゴミの種類が表現されています。

燃える、不燃、びん、缶、ペットボトル、プラスチック、段ボール、古紙、紙パック、粗大ごみと、基本的な種類が全部そろっています。

こちらも手帳やカレンダーに。

ただ、こちらは透け感がないタイプです。手帳に貼ると、書き込むスペースが少なくなってしまうのが気になりました。

貼る面にもよると思いますが、どちらもわりときれいに剥がれてくれました。

サイズが大きいので、手帳よりも壁にかける大きめなカレンダーなどのほうが使いやすいのかなと個人的には思いました！

便利なので、セリアで見つけたらぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。