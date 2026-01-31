この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「オシャレカップルにインタビュー」と題した動画を公開。フリーターの女性とミュージシャンの男性カップルが登場し、二人の出会いから収入、貯金額まで赤裸々に語った。



登場したのは、20歳でフリーターの女性と、26歳で音楽の仕事をしているという男性のカップル。二人の出会いは渋谷のクラブで、女性がVIP席に呼ばれた際、男性は「ベロベロになって記憶のない」状態だったという。当時の第一印象を、女性は「大丈夫かな」と振り返った。



話題が二人の収入に移ると、女性は「20万円弱」と答えた一方、男性は平均月収が「70万円」だと明かし、大きな収入差が明らかになった。さらに、男性の最高月収は「250万円弱」にものぼるという。その内訳について、男性は「歌ってみたのMIX」という作業を請け負った結果だと説明。「1ヶ月、1日3時間寝れたらいい方かなぐらいの勢いでやったら、そのぐらいいってました」と、多忙な仕事ぶりをうかがわせた。



交際して8ヶ月だという二人に、お互いの好きなところを尋ねる場面も。男性は「顔です」と即答。女性は「私のことを第一優先にしてくれるところ」と笑顔で語った。デート代や旅行代はすべて男性が支払っているといい、「貢いでます」と明かした。



また、貯金額について女性が「100万円はないかな」と答える一方、男性は「自由に使える分が300万弱」と告白。さらに、実家が裕福で父親は弁護士であることも明かし、インタビュアーを驚かせた。ユニークなカップルの金銭事情や、飾らない関係性が垣間見えるインタビューとなっている。