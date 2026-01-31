タレントの秋元真夏と、ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）で共演！ 同じ新ドラマに出演し、同じく酒好きな2人に、「姉妹のようですね」「最強キュートかわいすぎる」などと多くの視聴者が沸いた。

秋元と大仁田アナは、１月18日から放送が始まったドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）に出演中。同ドラマで秋元は、伊野尾慧演じる天才ゲームクリエイターにあの手この手でアプローチする社長秘書・塩見麗美を、大仁田アナは麗美の後輩・大酒咲良を演じている。

そんな秋元と大仁田アナが、『朝だ！生です旅サラダ』で共演！ 『50分間の恋人』の話題になると大仁田アナは、「ほとんどのシーンを（秋元と）一緒に撮影させていただいて、一緒に練習したりもして」と明かし、秋元も「絆が生まれました！」と語った。

『朝だ！生です旅サラダ』では、秋元が冬の岐阜県を旅したVTRが公開された。実は彼女は、「毎晩必ず1杯は飲む」というほどビールが大好き。郡上八幡の名水仕込みクラフトビールを昼から味わった秋元は、「おいしいっ！」と瞳を輝かせて感激！ 「深みだけじゃなくて、ちょっとふわっとした華やかな感じとか、柔らかさもあって、すごく飲みやすいのに飲みごたえみたいなものもあります！」と的確にリポートした。

スタジオで旅のVTRを見た女優の松下奈緒とタレントの勝俣州和は、「ビールのコメントが、ビールの好きな人って感じしたもんね！」「ちょっと大仁田ちゃんを感じました！」とニッコリ。大仁田アナといえば、日本酒のソムリエ資格を持つほどの酒好きで有名だ。そのため大仁田アナは、心底うらやましそうにVTRを見つめ、「飲みっぷり、最高でした！」と秋元を称賛した。

なお、秋元の旅VTRは、1月24日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。番組放送後に大仁田アナは、秋元との2ショット写真とともに、「お酒トークもたくさんできて楽しかったです いつか一緒に乾杯したいです」とInstagramに投稿。コメント欄は、「大仁田さんと秋元さん2人でお酒飲んでたら最強」「まなったんと仲良しな感じが出ていてよかったです」「真夏さんと美咲さん姉妹のようですね」「大仁田アナ乃木坂入れますね」「最強キュートかわいすぎる」などと大盛り上がりだった。

