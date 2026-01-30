AmazonにてFPDのスマートテレビが特別価格で販売されている。期間は2月13日23時59分まで。

対象商品には、65V型4K対応チューナーレススマートテレビ「CG65-C2」や、40V型Wチューナー内蔵スマートテレビ「JP40-PB」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

FPD 65V型4K対応チューナーレススマートテレビ「CG65-C2」

Netflix、YouTubeなど、動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。Google TV搭載で直感的なインターフェースと音声コントロール機能により、お気に入りのコンテンツを簡単に見つけることができる。テレビチューナーを内蔵していないため、地上波・BS/CSを見るには別途外付けのチューナーが必要となる。4K Ultra HD 解像度、HDR10、Dolby Visionを搭載しており、細部まで臨場感あふれる画像と鮮やかな色を実現する。

また、MEMCテクノロジーによって、シームレスで滑らかな動きを実現する。さらに、ALLM搭載で、テレビがゲーム関連のコンテンツを検出すると、自動的に低遅延モードに切り替わる。

FPD 40V型Wチューナー内蔵スマートテレビ「JP40-PB」

Google TV搭載で直感的なインターフェースと音声コントロール機能により、お気に入りのコンテンツを簡単に見つけることができるWチューナー内蔵スマートテレビ。Wチューナー内蔵で、地デジ、BS、110°CS放送に対応。スマートテレビとして、インターネット動画や生配信を視聴しながら、ドラマや映画を録画することができる。

1,080Pの高精細な画質により、細部までくっきりと鮮明な映像を再現。高ダイナミックレンジHDR10技術で、鮮やかで臨場感あふれる没入型の視覚体験を実現する。さらにドルビーオーディオ技術を搭載、高品質な没入型サウンドを提供し、会話音声は明瞭に聞き取れ、幅広いダイナミックレンジと立体感あふれるサラウンド効果が味わえる。Google Castによるスクリーンシェアも可能。