“彼氏が途切れない女性”にはワケがある。恋愛体質で「得する人」「損する人」とは
「彼氏が途切れない」女性の特徴とは彼氏が途切れない女性っていますよね。実は筆者も「途切れない」系でした（現在は既婚）。14歳の初彼氏から現在までの42年間、彼氏のいないフリー期間は累計で4年。
そのフリー期間もほぼ「彼氏はいないけど恋愛はしていた」ので、確実に恋愛体質だと自負しております。
「恋愛体質」と「彼氏が途切れない」は、厳密には同じではありません。恋愛体質の女性は常に好きな人がいますが、その相手が彼氏になるとは限らないからです。
無理めのハイスペ男子ばかりに熱を上げていたら、進展するのは容易ではありません。つまり、彼氏が途切れない裏には2つの原因があると考えられます。
1つは寂しがり屋の女性。彼氏のいないフリーの日々を「自由だ！」ではなく「一人はつらい」と感じるあまり、無意識レベルに彼氏候補の男性を探し、（妥協も含め）クロージングまでの行動が素早いのです。
もう1つは恋にクールな女性。まるで恋愛体質とは真逆のタイプなのに彼氏が途切れないのは、ひとえに「来るもの拒まず」彼氏に昇格させてしまうから。
男性からアプローチされたら、よほど生理的にNGでない限り（妥協も含め）「付き合ったら好きになるかもしれないし」とOKしてしまうのです。
両者とも「好きな人ができる」が恋愛のスタートではありません。「好きになれそうな（彼氏にできそうな）人を見つける」スキルに長けており、かつアプローチするだけの行動力も備えているのです。
おそらく男性にモテる素養も持ち合わせているのでしょう。総じて「恋愛強者」といえますね。
恋愛体質だと人生得する!?「いつも誰かに恋している」状態は、日常的にときめく場面が多く、適度な緊張感もあり、毎日がカラフルに彩られています。
恋愛がうまくいっていない時期は鬱々（うつうつ）としてしまうものの、はた目にはドラマティックな人生を送っているように映るでしょう。
彼氏のいない期間が長い女性に比べ、彼氏が途切れない恋愛体質の女性は、それだけで経験値が大きく異なります。
同じ友達とばかり遊ぶ人と比べたら、彼氏といろんなところでデートしている女性は、さまざまな体験ができます。相手が変わればおのずとデートの行き先や趣味も変わるでしょう。
筆者の友人で実に多趣味な女性がいます。釣り、筋トレ、サッカー観戦、グルメ、ゴルフ……実はどれも、過去歴代の彼氏が教えてくれたり一緒にやるうちに好きになったもの。
自分一人の興味だけでは、ここまで活動を広げるのは難しいはず。恋人とはお別れしても、得た経験は積み重なるものです。人生を謳歌（おうか）している大人の女性は、経験を重ねるごとに魅力も増していくのです。
恋愛体質だから損することもある実は、恋愛体質なせいで損する場面も少なくありません。特に若いうちは人生の優先順位を間違えがち。
以前、筆者の知人は「明日の試験より、彼氏との約束の方が大事！」と大学受験を放棄し、あげく彼氏とも別れ「人生詰んだ！」と落ち込んでいました（その後、次の彼氏と授かり婚で幸せになりましたが）。
大人になっても、恋愛体質の女性は人生の軸を「彼氏」に置きがちです。「そのうち彼氏と結婚したら辞めることになるし」と未定の将来を想定し定職に就かなかったり、彼氏からのプロポーズを待ち続けるうちに婚期も出産にいい時期も逃してしまったり。
しかし、筆者は彼女たちの「損」は半ば「自業自得」であると厳しく評価します。
自分の人生は、他の誰のものでもありません。どんな生き方を選ぶも、その人の自由です。自分以外の他人にその人生を預けるような選択をしたところで、預けられた相手に責任はないのです。それは相手が彼氏であっても同じ。
恋愛がうまくいかなかったとしても、相手は悪くありません。好きになった相手が自分に合わなかっただけのこと。彼氏がいようといまいと「あなた」という人間の価値が変わることはないのです。
あなたが恋愛体質だとしても、悩む必要はありません。人生のかじ取りさえ自分でできているならば大丈夫。
失恋したとき、いつまでも悲しみに浸り立ち止まってしまう女性は多いもの。しかし恋愛体質の女性は「次いこ、次！」と素早く切り替え、あっけなく次の彼氏を見つけられます。それは誰もがうらやむ魅力的なスキルですよ！
(文:島田 佳奈（恋愛ガイド）)