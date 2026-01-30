工藤阿須加、キャンプデート中に相手に幻滅してしまったこと「楽しんでたんですけど…」

1月29日、フジテレビ系『トークィーンズ』に、工藤阿須加が出演。交際相手と“別れる原因の1つになった”ある出来事について語った。

番組中、工藤の恋愛観についてトークする中で、自身は“多趣味”だとして、休みの日はキャンプ・釣り・農業といったアウトドア系のことをすることが多いと話した。

これについて、出演者から、「1人でできたら1人でやりたいんですもんね？」と聞かれると、工藤は、「でも全然、一緒に来たいって言われたら全然僕はウェルカムですね」と話しつつも、「でも1度キャンプに連れて行ったことがあったんですけど、ちょっとそこで幻滅したことは確かにあった。お相手に」とコメント。

続けて、「いざ行きました、バーって楽しんでたんですけど、（交際相手が）飽きたんでしょうね。『もういいや』って言われたんですよ。『いつ帰るの？』とか言われたんで」と説明。さらに、当時の交際相手とは別れたといい、その出来事が破局の1つの原因にはなったと明かしていた。