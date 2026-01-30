Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）での記録達成を報告し、喜びあふれる投稿に注目が集まっている。

■阿部亮平、ベルベットスーツ姿で記録更新を報告

阿部は番組内の「神業チャレンジ 風船連続割り」で新記録を達成。「ZIP！祝・記録更新」と大きく表示されたスタジオショットを公開した。

写真には、キャメルカラーのベルベットスーツに、ブラウンのチェック柄シャツとネクタイ、シューズを合わせた阿部の姿が写っており、片手を腰に当て、もう一方の手で嬉しそうにピースサインを決めた立ち姿を見せている。

落ち着いた色味のセットアップと整えられたヘアスタイルが相まって、知的で爽やかな雰囲気を漂わせている。

投稿には画面いっぱいに風船が飛び出すエフェクトを使用した演出も。カラフルな風船越しに阿部の姿が映し出され、「行ってらっしゃ～い！！」という言葉が添えられている。

記録達成の喜びとともに、阿部らしい遊び心も感じられる投稿に、ファンからは「あべちゃんおめでとう」「ポーズかわいい」「めちゃくちゃかっこいい」「風船エフェクトかわいい」「今日もビジュが爆発的にカッコイイ」「ベルベットのスーツ上品で阿部くんにぴったり」といった声が寄せられている。

■『ZIP！』からCM、ドラマまで スーツ姿が映える阿部亮平

Snow Man

