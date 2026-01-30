アーセナルのCL優勝確率は約3割、PSG連覇の確率は5％ レアル優勝の可能性はトッテナム以下？
UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズが終了し、上位8クラブが決勝ラウンドへの進出を決めた。9位から24位までのクラブでプレイオフを行い、ベスト16が出揃うことになる。
『Opta』は、この段階でスーパーコンピュータによる優勝予測を行なっている。
もっとも確率が高かったのは、全勝でリーグフェーズを終えたアーセナルだ。優勝確率は29.8%と約3割を叩き出しており、クラブ初のCL制覇に向けて期待が高まっている。
意外なのは昨季王者パリ・サンジェルマンが7位（5.1%）に甘んじていることだ。PSGは開幕当初の予想では12.1%で3位だったが、プレイオフに進出したことで順位を下げたとみられる。しかし昨季もそうであり、そこから優勝をつかんだのはご存知のとおりだ。
もっと意外なのはレアル・マドリードで、12位（1.9％）となっている。これはスポルティングCP（10位・2.3％）、トッテナム（11位・2.3%）よりも低い見立てとなっている。史上最多の優勝回数を誇るクラブだが、今季は内部のゴタゴタもあり成績が安定せず、最終節でもベンフィカに敗れてプレイオフに回ってしまった。
『Opta』による優勝予想は以下の通り。
1：アーセナル（29.8%）
2：バイエルン・ミュンヘン（14.9%）
3：マンチェスター・シティ（10.5％）
4：リヴァプール（8.9％）
5：チェルシー（7.5%）
6：バルセロナ（7%）
7：パリ・サンジェルマン（5.1％）
8：ニューカッスル（3.2%）
9：インテル（2.7%）
10：スポルティングCP（2.3%）
11：トッテナム（2.3%）
12：レアル・マドリード（1.9％）
13：アトレティコ・マドリード（1%）
14：ユヴェントス（0.7%）
15：ベンフィカ（0.5%）
16：ドルトムント（0.5%）
17：レヴァークーゼン（0.3%）
18：アタランタ（0.2%）
19：クラブ・ブルージュ（0.2%）
20：ガラタサライ（0.1%）
21：オリンピアコス（0.1％）
22：ボデ/グリムト（0.1％）
23：モナコ（0.1％）
24：カラバフ（0.1％）