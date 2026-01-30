UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズが終了し、上位8クラブが決勝ラウンドへの進出を決めた。9位から24位までのクラブでプレイオフを行い、ベスト16が出揃うことになる。



『Opta』は、この段階でスーパーコンピュータによる優勝予測を行なっている。



もっとも確率が高かったのは、全勝でリーグフェーズを終えたアーセナルだ。優勝確率は29.8%と約3割を叩き出しており、クラブ初のCL制覇に向けて期待が高まっている。





以下、2位バイエルン（14,9%）、3位マンチェスター・シティ（10.5%）、4位リヴァプール（8.9%）、5位チェルシー（7.5％）と続く。リヴァプールはここのところ不調であり、開幕当初の予想では20.4％という数字が出ていたが、大きく下がってしまった。意外なのは昨季王者パリ・サンジェルマンが7位（5.1%）に甘んじていることだ。PSGは開幕当初の予想では12.1%で3位だったが、プレイオフに進出したことで順位を下げたとみられる。しかし昨季もそうであり、そこから優勝をつかんだのはご存知のとおりだ。もっと意外なのはレアル・マドリードで、12位（1.9％）となっている。これはスポルティングCP（10位・2.3％）、トッテナム（11位・2.3%）よりも低い見立てとなっている。史上最多の優勝回数を誇るクラブだが、今季は内部のゴタゴタもあり成績が安定せず、最終節でもベンフィカに敗れてプレイオフに回ってしまった。『Opta』による優勝予想は以下の通り。1：アーセナル（29.8%）2：バイエルン・ミュンヘン（14.9%）3：マンチェスター・シティ（10.5％）4：リヴァプール（8.9％）5：チェルシー（7.5%）6：バルセロナ（7%）7：パリ・サンジェルマン（5.1％）8：ニューカッスル（3.2%）9：インテル（2.7%）10：スポルティングCP（2.3%）11：トッテナム（2.3%）12：レアル・マドリード（1.9％）13：アトレティコ・マドリード（1%）14：ユヴェントス（0.7%）15：ベンフィカ（0.5%）16：ドルトムント（0.5%）17：レヴァークーゼン（0.3%）18：アタランタ（0.2%）19：クラブ・ブルージュ（0.2%）20：ガラタサライ（0.1%）21：オリンピアコス（0.1％）22：ボデ/グリムト（0.1％）23：モナコ（0.1％）24：カラバフ（0.1％）