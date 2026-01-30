元セクシー女優のみひろが、離婚から7年が経過した現在の、元夫との絶妙な距離感について告白。円満な関係を維持している意外な裏側を語った。

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について、街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

「本音はベッドの上で」女子会編に登場したみひろは、同じくバツイチの鈴木奈々、益若つばさと共に、離婚後の人間関係についてトークを展開。鈴木から「元旦那さんと連絡とってます？」と問われると、みひろは「必要な時、連絡とってます」と即答した。

これに対し、鈴木が「必要な時ある？ 元旦那と」と不思議そうな表情を浮かべると、みひろは「家に間違えて、郵便物とかが届いてきた時に『届いたよ』とか」と、生活感あふれるリアルな例を提示。決して未練があるわけではなく、あくまで事務的かつ円滑なやり取りが続いていることを明かした。さらに「仲悪くて別れたわけじゃないから。前向きな別れだったから」と付け加え、現在は人間としてリスペクトし合える関係であることを強調した。