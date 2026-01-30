TBSの江藤愛アナウンサー（40歳）が、1月30日放送の情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。番組の曜日レギュラーを務めていた日向坂46・松田好花の卒業セレモニーを配信で視聴したと明かし、「これからの活躍が広がっていくところ、本当に楽しみにしています」とエールを送った。



番組内で松田の卒業セレモニーのニュースが紹介されると、江藤アナは「このちゃん、本当におめでとう。お疲れさま。私も昨日、配信見ていたんですけど本当にキラキラしていて、仲間から慕われていて、このちゃんの日向坂の集大成を感じました」とねぎらいのコメント。



さらに江藤アナは、「ただ、私は好花ちゃんはライブのラジオのイベントで１人でしゃべっていた、そういったところも大好きなのでこれからの活躍が広がっていくところ、本当に楽しみにしています。また『THE TIME,』で待ってるよ〜」と続け、今後の活躍に期待を寄せた。