アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で2月に配信が始まる作品が発表された。

たとえば、世界を覆すハッタリ男・ハル（目黒蓮氏）と気弱な凄腕エンジニア・ガク（佐野勇斗氏）の最強バディを軸に展開するマネーゲームを描く劇場版「トリリオンゲーム」や、なにわ男子の長尾謙杜氏と山田杏奈氏がダブル主演を務めるラブストーリー「恋に至る病」といった作品が並ぶ。

また、沖縄の離島で終戦を知らぬまま2年間木の上で生活を続けた二人の日本兵の実話をもとにした「木の上の軍隊」や、「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズのほか、平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人組グループ「Number_i」の「Number_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ」ツアーファイナル・さいたまスーパーアリーナ公演なども配信される。

2月新着予定作品一覧 映画（日本） 2月1日 『遺書、公開。』 2月6日 『GEMNIBUS vol.1』 2月10日 『おーい、応為』 ＊独占配信 2月13日 Prime Original『エンジェルフライト THE MOVIE』 ＊独占配信 2月20日 『君の顔では泣けない』 ＊独占配信 『恋に至る病』 ＊独占配信 2月26日 『サイレントラブ』 2月27日 劇場版『トリリオンゲーム』 ＊見放題独占配信 『木の上の軍隊』 ＊見放題独占配信 映画（海外） 2月1日 『素顔のままで』 『バーン・クルア 凶愛の家』 『フェラーリ』 『マイ・インターン』 2月4日 Prime Original『リレーションシップ・ゴール』 （Relationship Goals／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 2月5日 『インデペンデンス・デイ2025』 2月13日 『TITANE/チタン』 2月15日 『DROP ドロップ』 ＊見放題最速配信 2月22日 『ウルフマン』 ＊見放題最速配信 2月25日 Prime Original『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』（The Bluff／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 映画（韓国） 2月1日 『勇敢な市民』 テレビドラマ（日本） 2月1日 『奥様は、取り扱い注意』 『肝臓を奪われた妻』 テレビドラマ（海外） 2月11日 Prime Original『アレックス･クロス ～狙われた刑事～』 シーズン2（Cross／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 テレビドラマ（アジア） 2月1日 『与君歌～乱世に舞う運命の姉妹～』 2月4日 『シンデレラ・ラブ』 2月5日 『エキセントリック・ロマンス』 2月11日 『公子の花嫁～溺愛される甘い結婚～』 『恋恋江湖～運命の愛の見つけ方～』 2月18日 『萌医甜妻～ボクの可愛いお医者さん～』 2月25日 『うっかり拾った恋なのに』 テレビアニメ（日本） 2月4日 『名探偵プリキュア！』 2月20日 『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流』 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編』 『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』 『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』 『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』 2月27日 『贄姫と獣の王』 『結城友奈は勇者である』 『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-』 『結城友奈は勇者である-大満開の章-』 『夢見る男子は現実主義者』 テレビアニメ（中国） 2月5日 『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』 音楽 2月14日 『Number_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ』 ＊独占配信