レクサス新「“FR”スポーツカー」が凄い！

レクサスが2025年11月4日に、オーストラリアで発表した、フラッグシップクーペ「LC」の特別仕様車「LC500 スペシャルエディション」。

オーストラリア最大級の競馬レース「メルボルンカップ」の開催に合わせて登場したこの特別仕様車は、一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新「“FR”スポーツカー」です！（22枚）

LCは、2012年のデトロイトモーターショーで世界中を驚かせたデザインスタディモデル「LF-LC」のスタイリングを忠実に再現し、2017年にデビューしたラグジュアリークーペです。

レクサスが「よりエモーショナルなブランド」へと変革を遂げるための象徴として開発され、FRプラットフォームによる低い重心と美しいプロポーション、そして5リッターV型8気筒自然吸気エンジン（LC500に搭載）などがもたらす官能的な走りを特徴とします。

そして冒頭のようにオーストラリアで披露されたLC500 スペシャルエディションは、日本国内で2025年夏に発売された特別仕様車「LC500 “PINNACLE”（ピナクル）」に準じた仕様となっています。

「PINNACLE」とは「頂点」を意味し、その名の通りLCの美しさと空力性能を極限まで高めたモデルです。

エクステリアの最大の特徴は、見る者を圧倒するその質感にあります。

ボディカラーには、深みのあるダークシルバー系を採用。

特殊なクリア塗装を施すことで、マット（艶消し）のような質感を表現しながらも、光を鈍く反射させる独特の輝きを実現しており、クーペの抑揚ある造形美を際立たせています。

さらに、機能美を追求した専用エアロパーツも装備。フロントバンパーには一体成型のカナードが設けられ、リアには固定式のウイングを装着。

これらは単なる装飾ではなく、走行安定性を高める空力デバイスとしての機能を持ち、エレガントなLCにスパルタンな印象を付加しています。

足元には、ブラックスパッタリング塗装が施された21インチ鍛造アルミホイールが収まり、全体のトーンを引き締めています。

インテリアは、ブラックとホワイトのコンビネーションカラーでコーディネートされ、スポーティでありながらも気品あふれる空間を演出。

足元には専用のスカッフプレートが装備され、乗り込むたびに特別感を味わえる仕立てとなっています。

さらにレクサス・オーストラリアは、このスペシャルエディションに続く今後の展開として、同様の仕立てを施した「LC500コンバーチブル スペシャルエディション」を2026年後半に導入する予定であることも明らかにしました。

こちらはわずか10台未満という、極めて希少な限定モデルとなる見込みです。

メルボルンカップという華やかな舞台で披露された、特別なLC。

V8エンジンの咆哮と工芸品のような美しさを兼ね備えたこのクーペは、レクサスの存在感を強く印象付けたことでしょう。