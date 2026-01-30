2026年英国アカデミー賞（BAFTA）の候補作が発表され、ポール・トーマス・アンダーソン監督作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多14ノミネートとなった。作品賞では同作に加え、『ハムネット』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』『センチメンタル・バリュー』『罪人たち』が並ぶ。英国作品賞には『28年後…』『Die, My Love』『ブリジット・ジョーンズの日記：サイテー最高な私の今』『スティーヴ』などが挙がった。



【写真】現場でディカプリオに指示を与えるポール・トーマス・アンダーソン監督

主演女優賞にはジェシー・バックリー（『ハムネット』）、チェイス・インフィニティ（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）、エマ・ストーン（『ブゴニア』）らがノミネートされた一方で、主演男優賞候補にはロバート・アラマヨ（『I Swear』）、ティモシー・シャラメ（『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』）、レオナルド・ディカプリオ（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）らが名を連ねた。



助演部門では、オデッサ・アザイオン（『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』）、キャリー・マリガン（『The Ballad of Wallis Island』）、ベニチオ・デル・トロ（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）、ポール・メスカル（『ハムネット』）らがノミネートされた。



監督賞には、ヨルゴス・ランティモス（『ブゴニア』）、クロエ・ジャオ（『ハムネット』）、ジョシュ・サフディ（『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』）、ポール・トーマス・アンダーソン（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）、ヨアキム・トリアー（『センチメンタル・バリュー』）、ライアン・クーグラー（『罪人たち』）が候補入りした。



受賞結果は2月22日に発表される。



（BANG Media International／よろず～ニュース）