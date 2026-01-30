◆ 元MVPが2大会連続の参戦へ

アトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手（28）が今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代表として参戦すると現地時間29日、WBC公式Xが発表した。

アクーニャJr.はMLB1年目の2018年に新人王を獲得すると、2023年にはMLB史上初の「40−70」を達成するなど打率.337、41本塁打、106打点、73盗塁、OPS1.012の大活躍を収め、ナ・リーグMVPに輝いた。これまでオールスターゲームに5度、シルバースラッガー賞にも3度選出され、通算186本塁打をマーク。昨季は95試合に出場して打率.290、21本塁打、OPS.935という成績だった。

その他にも、2年連続「20−20」達成の中堅手ジャクソン・チョウリオ（ブリュワーズ）、昨季ゴールドグラブ賞とブレークを果たした三塁手マイケル・ガルシア（ロイヤルズ）、2年連続ゴールドグラブ賞の右翼手ウィルヤー・アブレイユ（レッドソックス）が代表入り。4大会連続出場の主将サルバドール・ぺレスと共にWBC初制覇を目指す。