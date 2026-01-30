ベティスvsフェイエノールト スタメン発表
[1.29 ELリーグフェーズ第8節](Estadio La Cartuja de Sevilla)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 25 パウ・ロペス
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 4 ナタン
DF 16 バレンティン・ゴメス
DF 40 アンヘル・オルティス
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 18 N. Deossa
MF 21 マルク・ロカ
FW 7 アントニー
FW 9 チミー・アビラ
FW 10 アブデ・エザルズリ
控え
GK 1 アルバロ・バジェス
GK 13 アドリアン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 37 Dani Pérez
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 24 アイトール・ルイバル
FW 52 パブロ・ガルシア
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 32 アイメン・スリティ
DF 47 タイス・クラーイエベルト
MF 10 サイル・ラリン
MF 11 ゴンサロ・ボルジェス
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 17 キャスパー・テングステット
控え
GK 37 M. Berger
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 6 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
FW 16 レオ・ザウアー
FW 49 シャキール・ファン・ペルシー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります