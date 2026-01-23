FRUITS ZIPPERが、本日1月30日より公開されるauの新CMに出演する。

同CMは、スマートフォン『Google PixelTM 10 シリーズ』で利用できる『au Starlink Direct＆Geminiの画像生成機能』、『au 5G Fast Lane＆ポートレートモード＆長時間バッテリー』、『U18バリュープラン』を題材に展開。

『新生活あるあるシアター「大学生」篇』では、「講義難しすぎ問題」というナレーションとともに、黒板に書かれた“特殊相対性理論”を前に、困り顔の松本かれんが「わっかんなーい！！」と天井を見上げる。そこへGoogle Pixelを手にした鎮西寿々歌が「そんなときは…」「Pixelに任せちゃえ！」と黒板を撮影。GoogleのAIであるGemini™の画像生成機能によってかわいいイラスト付きで整理された画像に、松本は「かわいくまとまった～！」と笑顔になる。

続く「観光地バイトつながらない問題」の場面では、圏外で困る早瀬ノエルと月足天音の下に「auに任せちゃえ！」と松本と鎮西が登場。「空が見えれば…」「どこでもつながるのだー！」と、au Starlink Directで圏外エリアでも通信ができるサービスを披露する。

『新生活あるあるシアター「社会人」篇』では、社員証を眺めながら浮かない表情を見せる仲川瑠夏。その様子に気付いた櫻井優衣と真中まなは、「盛れなくて萎え～」とムスッと する仲川に共感する。櫻井が「Pixelに任せちゃえ！」とスマートフォンを構え、ポートレートモードで撮影すると、仲川は綺麗に写り、真中が「しごできに見える～！」と感心。

続く「ランチつながらない問題」では、「るなぴどこ～？？」「人多くてつながらなさそ～」と困る櫻井と真中。櫻井が「auにまかせちゃえ！」と混雑時でも快適につながるau 5G Fast Laneを活用し、仲川へメッセージとともに写真を送信し、無事に合流する。

さらに「大事な時に充電切れ問題」では、長時間使用しても「Pixelなら大丈夫なのだ～！！」と余裕を見せる仲川に、「まだこんなに！」と充電が残っているGoogle Pixelに真中が驚く。

『あまれん親子のスマホおねだりシアター』では、“スマホおねだり劇場”に松本と月足が親子役として登場。「ねーままー！スマホ買って～！」とおねだりする松本に対し、「だーめっ！」と月足が一蹴。負けじと松本は、「Pixelならバッテリーもカメラもすごいし！」と食い下がる。さらに「しかも～auなら～」と、こそこそと月足に耳打ちすると、「そげんおトクと！？」と、思わず慣れ親しんだ博多弁でリアクションを見せた。

撮影は、真中の掛け声に合わせた元気なあいさつからスタート。CM冒頭のカットは見事な息の合わせ方でOKを決め、さすがのチームワークを披露した。スタジオ移動中には、月足をはじめメンバーがメイキングカメラに向かってかわいく手を振る一方、仲川と真中は一発ギャグで現場を笑わせる場面も。

大学生篇では、松本はなかなかカットがかからず、思わず笑ってしまう姿や、月足の落書きシーンも収録。メンバーが描いた落書きも映像内で楽しめる。社会人篇では、仲川のシュールな登場に櫻井がツボに入ってしまったり、撮影の合間に手遊びをしたりなど、終始和気あいあいとしたメイキング映像となっている。

なお、2月6日から全国のau Style／auショップへ来店し、『Google Pixel 10 シリーズ』のGeminiでアプリの画像生成機能を体験すると、au限定オリジナルのFRUITS ZIPPERステッカーを配布するキャンペーンも開催される。

■FRUITS ZIPPER インタビューQ.本日のCM撮影の感想を教えてください

早瀬ノエル：セットが木でできてて、全体的にポップでかわいい感じになってて、初めてなのでこういう形のセットが。すごく楽しかったです。再利用してほしいです。松本かれん：またなんか使おう。真中まな：飛び出す絵本みたいだよね。仲川瑠夏：前回映像だったから。真中：今まで結構さ、お外の雰囲気が多かったからさ、こういうお衣装とかこういう雰囲気が初めて。アウトドアの感じが多かったから。

Q.月足さんと松本さんは親子役としても撮影されていましたね

月足天音：そうなんですよ。“あまれん姉妹”ってコンビ名があるんですけど、今回はなんと親子になって劇場っぽい雰囲気の撮影をさせていただいたので楽しみにしていてほしいです。松本：面白かった！月足：面白かったね。

Q.お母さん役の月足さんにセリフで怒られていませんでしたか？

松本：怒られていました。でもお母さん役の方が身長が小さかったので怖くなかったです。

Q.大学生篇の撮影の合間にノートに落書きをしてましたね

鎮西寿々歌：やばいバレてる～見ましたか？真中：何描いたの？鎮西：最初2人（松本、月足）が描いていたよね。松本：まず私が“あまねきねこ”を描いて、あと月足が眉毛を描いていました。鎮西：あ、そうだ！月足：そう最近リアルに眉毛描くことにハマっていて、リアルに眉毛描いていました。鎮西：何描いたっけ･･･漢字の練習とかしたりしていました。

Q.東京ドーム公演に向けての意気込みをお願いします

真中：東京ドーム公演が近づいてきたんだなって年を越してやっと実感するようになってきたので、今私たちもめっちゃそわそわしているよね。仲川：1カ月切っちゃったし。真中：どうなるんだろうって。焦りはすごいあるんですけど、でもやっぱり今までで一番いいものにしたいなっていう気持ちは私たちメンバーだけじゃなくてチームみんなであるので、すてきなものをお届けできるように頑張りたいなっていうのはあります。緊張するね！早瀬：緊張してない。まだまだ。

Q.新生活を始める学生・社会人へのアドバイスとエールをお願いします

鎮西：新生活を始める学生の皆さんや社会人の皆さん本当におめでとうございます。全員：おめでとうございます！鎮西：すごいワクワクすることもあればちょっと不安だなと思うこともあると思うんですけど、失敗しちゃったなーっていう時とかは私たちがいつも掲げている「NEW KAWAII」っていう魔法の言葉があるので、失敗しちゃった自分を「NEW KAWAII」って慰めてあげて、そういう自分を肯定して、あげていろんなことに怖がらずチャレンジしてほしいなと思います。そして今日頑張れないっていう時は私たちの楽曲だったりライブパフォーマンスとかそういう私たちからのエナジー、パワーを受け取ってもらえればいいなと思っているので皆さん新生活頑張ってください！全員：頑張ってください！鎮西：かんじゃったのも「NEW KAWAII」。

仲川瑠夏、櫻井優衣、真中まな インタビューQ.Google Pixelのカメラの印象をお聞かせください

櫻井：とっても高画質なのがすごく推しポイントで、暗いところで撮ってもそのまま高画質なのですごくナチュラルに補正してくれる感じがすごく大好きです。照明とかをいつもたいてもらえるわけじゃないじゃないですか。だけど綺麗に撮りたいのでインスタとかを特にこだわって撮る場面が多いので絶対Google Pixelを使っています。

Q.Google Pixelは「長時間駆動バッテリー」が特徴となっていますがバッテリーが切れて困ったエピソードを教えてください

真中：もちろん外出先で写真を撮りたかったのに充電が切れちゃったとか地図が見たいのに充電切れちゃったとかいっぱいあるんですけど、一番困るのは夜寝るときに充電差し忘れちゃって朝アラームが鳴らないとか、時間見ようと思ったらつかないとかが一番困るなと思います。

Q.真中さんはグループ全体のあいさつをされていたりしっかりしているイメージがあるので意外ですね

真中：イメージだけだと思います。仲川：イメージだけだと思います。真中：他人が言うのは違うだろ！でも昨日も遅刻したとかじゃないけど、朝起きたら充電差すの忘れちゃってて、もう多分昨日の夜の時点で充電切れてることに気付かず寝てるみたいなことがよくあるので、バッテリー長持ちは本当に助かります。めちゃくちゃ助かるし、やっぱり充電の残りパーセントをあまり見ずに生活していたり、充電したいなと思っても楽屋に置きっぱなしだったりすると充電したいと思ったタイミングでできるわけではないので、長持ちの安心感はハンパないなと思います。

Q.混雑している街中でのシーンがありましたが、人混みで一番困った出来事を教えてください

仲川：夏フェスとか音楽フェスとかに行くとすごい人がたくさんいっぱいいるので、そういう時に好きなアーティストさんのライブに見に行きたいのに混雑で思ったより時間がかかっちゃって間に合わなかったとか、全然通信も入らなくなっちゃったりするから、待ち合わせ ねって友達と言ってても通じないから、結局来たのか来てないのか分からない人になってるっていうのが困ったと思います。

月足天音、松本かれん、鎮西寿々歌、早瀬ノエル インタビューQ.CMではGoogle Pixelに搭載されたGeminiを活用して授業を分かりやすくまとめていましたが、学生の頃にあったらこの機能を使いたい授業は何ですか？

松本：私は国語で使いたいなって思ったんですけど、本当に作文が苦手だったのでGeminiにどんな風に書いたらいいかなって手伝ってもらいたいなって思いました。めっちゃよくない？月足：意外。よく小説とか読んでるから得意だと思ってた。松本：確かに。でも作文書くのはすごい嫌いでした。月足：そうなんだ。鎮西：やってほしいね。松本：（Geminiに）お願いしようかなって思います。

Q.学生時代のどんな思い出をGeminiの画像生成機能でかわいくしたいですか？

鎮西：学生時代に結構な登山、富士山とかまで行かないんだけど近く地元の山をみんなで登るっていうのがあって、すごくハードだったんですけど、その頂上にたどり着いた時に本当に素晴らしい景色が広がっていて、もちろんその時も写真撮って綺麗だったんですけどみんなでこうやって頂上で撮った時の写真とかが漫画タッチになったりしてたら絶対可愛かったなとか、空をデコレーションとかしてくれたりしたらまたもっとハッピーな思い出になってたなと思って当時の自分にあげたいですね。早瀬：今からでも遅くないんじゃない？鎮西：確かに！じゃあみんな一緒に山登りしてくれる？松本：･･･このセットで山を作って。鎮西：木で山を作ってもらいます。

Q.学生の頃の個人的○○問題を教えてください

月足：私は眉毛問題なんですけど、それこそ新学期に気合を入れて眉毛を整えようと思ったらすっごい細くなっちゃって、めっちゃ焦ったので当時Geminiがあったらめっちゃ眉毛を生成してほしいなって思います。鎮西：あ、写真で？月足：そうそう。そういう問題がありましたね。

Q.（CMでは観光地バイトが舞台になっていますが）「au Starlink Direct」を使って空が見えればどこでもつながるなら、どんな場所でバイトをしてみたいですか？

早瀬：お仕事でハワイに行った時にレストランがあって、そこが海も見えるし、空も見えるのでそこがいいかなって思います。本当にすてきなレストランだったので自分がバイトするならハワイのそこのレストランかなって。鎮西：英語もしゃべれるからね。早瀬：ウェルカムって言います。鎮西：かっこいい～！

Q.最後にCMを心待ちにしているファンの皆さんに一言お願いできますか？

松本：さらに成長した私たちのCM全員：みんな見てねー！

