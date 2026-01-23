【Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS】 1月30日 発売 価格：34,980円

KSCは、ガスブローバック「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS」を1月30日に発売する。価格は34,980円。

木製グリップを装着した「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル」に、軽快なABS版が登場する。

ベースは「ショートレイル」の愛称を持つ1stバージョンで、国内メーカー製の上質な木製グリップは、ラウンドの効いた手に馴染みやすい形状となっている。

また、ABSスライドにフルサイズ15mmピストンと精密型チェンバーが合わさることで、俊敏な動作でのシューティングが楽しめる。

「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS」

重量：650g

全長：206mm

装弾数：23発

発射モード：セミオート

(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。