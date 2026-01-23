KSC、ガスブローバック「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS」本日発売！
【Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS】 1月30日 発売 価格：34,980円
(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.
KSCは、ガスブローバック「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS」を1月30日に発売する。価格は34,980円。
木製グリップを装着した「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル」に、軽快なABS版が登場する。
ベースは「ショートレイル」の愛称を持つ1stバージョンで、国内メーカー製の上質な木製グリップは、ラウンドの効いた手に馴染みやすい形状となっている。
また、ABSスライドにフルサイズ15mmピストンと精密型チェンバーが合わさることで、俊敏な動作でのシューティングが楽しめる。
「Cz75 ファーストバージョン ウッドグリップスペシャル ABS」
重量：650g
全長：206mm
装弾数：23発
発射モード：セミオート
※発売日は流通により前後する場合があります。