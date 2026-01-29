東京GBが第13節のHGでNTTドコモのブースを出展！ 会場にはポインコ兄弟も登場

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは29日（木）、1月30日（金）と31日（土）に国立代々木競技場第一体育館で開催されるSVリーグ男子第13節の広島サンダーズ戦にて、NTTドコモ（ドコモ）のブースを出展すると発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

28日（水）に株式会社NTTドコモ首都圏支社とのオフィシャルパートナー契約締結を発表した東京GB。今回のホームゲームでは会場にドコモのブースを出展するだけでなく、ドコモのポイントプログラム「dポイント」のマスコットキャラクターであるポインコ兄弟も登場予定としている。

さらに、29日（木）から「東京グレートベアーズ応援キャンペーン」と題して株式会社NTTドコモ首都圏支社と東京GBによる新たな取り組みを開始した。

本キャンぺーンは、dポイントクラブアプリからモバイルdポイントカードの券面もしくは、ドコモの決済サービスであるd払いアプリ上に表示されるd払い券面を東京GBのデザインにきせかえた上で、dポイントカードの提示、d払いでの支払い、ドコモのクレジットカード「dカード」での支払いのうちいずれかの方法でdポイントをためると、キャンペーン期間中にたまったdポイントの5％相当の金額をドコモが負担し、東京GBに応援金を届ける企画となっている。

終了時期は未定。一部、応援金の算出対象から除外される獲得ポイントもあるとしている。