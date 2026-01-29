ゆとりくんが2月5日、1st EP『KINGDAMN』(読み：キングデーム)を配信リリースすることが発表となった。これに伴ってジャケット写真と収録詳細も公開された。

“初期衝動の王”という意味が込められた『KINGDAMN』は、その衝動に正直であり続けるために鳴らされた一作だ。ストリートで培われたリアルな感覚とスピリチュアルな視点を、ヒップホップを軸に融合。社会の中で過ごすうえで生まれる葛藤や内面との対話を様々な表現で描き出した。鋭さと内省を併せ持つサウンドはEP全体に一貫した世界観を形成している。

さらに、同EPリード曲「VintageTee☆」のライブ映像がリリース当日の2月5日20時よりYouTubeプレミア公開されることも決定した。リード曲「VintageTee☆」はヒップホップのエッセンスを感じさせつつ、ポップで踊れる仕上がり。ロマンチックなリリックも印象的な一曲だ。ライブ映像は2025年12月15日に東京・渋谷WWWで開催されたライブ＜69 ONEMAN LIVE タオイズム＞にて「VintageTee☆」を初披露した際のものとなる。

「VintageTee☆」2026年2月5日(木)20時〜 YouTubeプレミア公開

■1st EP『KINGDAMN』

発売日：2026年2月5日(木)配信開始

レーベル：Cloud Nine

▼INDEX

01 VintageTee☆

作詞：ゆとりくん 作曲：ゆとりくん, YOSHIKIEZAKI 編曲：YOSHIKIEZAKI

02 スピってる

作詞：ゆとりくん, BBY NABE 作曲：R.I.K, BBY NABE 編曲：R.I.K

03 成り上がリッチ

作詞：ゆとりくん, BBY NABE 作曲：ゆとりくん, R.I.K, BBY NABE 編曲：R.I.K

04 FLEXIN

作詞：ゆとりくん, BBY NABE 作曲：R.I.K, BBY NABE 編曲：R.I.K