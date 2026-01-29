「Echo Studio」の新色、グレーシャーホワイト

Amazonは29日、スマートスピーカー「Echo Studio」の新色、グレーシャーホワイトを発売した。価格は39,980円。これにより、カラーバリエーションはグレーシャーホワイトとグラファイトとの2色となる。

Echo Studioは、3.75インチ高偏位ウーファー×1基と、3基のフルレンジドライバーを搭載。部屋中を満たす没入感のある音響体験を提供するという。

空間オーディオ技術とDolby Atmosにも対応。マルチルームミュージック機能で、家中のEchoデバイス音楽を同時に再生したり、もう1台のEcho Studio(別売)に接続してさらにパワフルなサウンドを楽しめる。

対応するFire TVデバイス(別売)に接続すれば、映画のサウンドトラックなどを、迫力のある音で再生できる。

さらに、生成AI技術による新たなAIアシスタント「Alexa+」にも対応できるよう設計されており、「Alexa+がお客様のお住まいの国で利用可能になった際には、より最適化された形でAI体験をお届けする予定」とのこと。