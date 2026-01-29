渡辺美奈代、忙しいスタッフに″手作りからあげ弁当″差し入れ
歌手でタレントの渡辺美奈代が28日、オフィシャルブログを更新。日頃支えてくれているスタッフのために用意した彩り豊かな手作り弁当の公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「お弁当作り」と題してブログを更新すると「忙しいスタッフのみんなにお昼のお弁当作り！」と報告。作り置きを活用しながらもメインにはジューシーなからあげを用意した“からあげ弁当”を振る舞ったことを明かした。
こんがり揚がったからあげをはじめ、彩り豊かな副菜や丁寧な飾り切り野菜が美しく詰められた豪華なお弁当の写真を複数枚公開。蓋を開けた瞬間に思わず笑顔がこぼれそうな、見た目にも華やかな仕上がりとなっており、渡辺は「みんな喜んでくれました！」と手応えをつづっている。
最後は、完成までの様子を収めた動画について「動画でもぜひご覧ください！」とYouTubeチャンネルも告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「美奈代ちゃん手作りのお弁当食べたい」「本当に美味しそうなお弁当」「スタッフの皆さんの笑顔が素敵」「私も仲間に入れてほしい」などの声が寄せられている。
