¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤¬27Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²£³¿Í¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë½Ë¤Ã¤¿°ìÆü¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Ï2017Ç¯12·î¤ËÆ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2021Ç¯£³·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ä»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡È¥Ð¥Ö¥ê¡¼¡É¤Ê´¶À¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ï¥º¥Ð¥ó¥ÉÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ê¿Ìî¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤È¡¢¸À¤¦»ö¤Ï¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ ·ÉÎé¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç½ËÊ¡¡£É×¤¬¼«¿È¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î47ºÐ¡ÈÍÓÃË¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¡¹¡¢»ä¤Ë¥¬¥ß¥¬¥ß¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤Î°Ù¤Ë¥¬¥ó¥Ð¥ï¥¤¥Õ¡ª¡×¤À¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÈô¤Ð¤·¤Æµ¢Âð¤·¡¢Ì¼¤Î¤ª·Þ¤¨¤È½¬¤¤»ö¤Ø¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤ËÍ¼¿©¤ä¥±¡¼¥¤òÇã¤¤¤ËÁö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
É×¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¼÷»Ê¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÊÂ¤ÓÄ¾¤·¤¿¡×¤È¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾Æ¤Ä»Å¹¤Î¥â¥Ä¼Ñ¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤çÃæ²ÚÎÁÍý¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÌ£Á¹½Á¡¢Ì¼¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤À¤±¤Ï¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Î»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¡¢É×¤Ë¤Ï30Ê¬Áá¤¯µ¢Âð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²£³¿Í¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥±¡¼¥¤âÌ£¤ï¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡Ö²¼ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯Ï«¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥â¥¹¤¦¤ì¤Ô¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ê É×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÊÝ°é±à¤ª·Þ¤¨¤«¤é¤Î¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Þ¤Ç¤¬Àï¤¤¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÃåÂØ¤¨¤Ë¤´ÈÓ¡¢¿²¤ë»ÙÅÙ¤Ê¤É¤Ê¤É ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËèÆü¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤º¡¢»Ò°é¤Æ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¡Ö30Ê¬¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤¬Áá¤¯²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»þ´ÖÄÌ¤ê¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿²¤«¤»¤é¤ì¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÉ×¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é30Ê¬Áá¤¯µ¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËËèÆü»Ä¶È¤·¤Ê¤¤¤Ç30Ê¬Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¡ª¡×¤È¿´¤ÎÀ¼¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤«¤ó¤¤¤«¤óÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ½ËÊ¡¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥à¤ä½À½Ñ¤Ç»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÇö¤á¤Î¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤â¤Ë¡¢´é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±£¤·¤Ä¤Ä¡ÈÇö¤á¤Î¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ÉÃåÍÑ¤·¤¿É×¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Ë¡¡¤ªÁÚºÚ¡¡¥±¡¼¥¤Ë¡¡¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¡¥Ð¥Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢ º£Ìë¤¢¤¿¤ê¡¡¤ª¼ê»æ¤¬¡¢¡¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
