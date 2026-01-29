YouTuberの「ポレポレDIYチャンネル」が1月23日、チャンネルを更新。200万円で購入したことを発表していた、東北某所のシャッター街に佇む廃墟ビルのリノベーションを進める動画を公開した。

【写真】廃墟ビルの床がみるみるうちにヴィンテージな床材に張り替えられていく様子

ポレポレDIYチャンネルは格安物件を購入し、DIYで驚きのリノベーションを施し、家をよみがえらせる様子を動画として伝えている人気チャンネル。テンポのいいナレーションも好評で、2025年12月現在のチャンネル登録者数は43.6万人にのぼる。

今回購入したビルには元々店舗が入っており、眼鏡屋だった1階フロアをDIYで「まるでディスコ、イケイケなバー」に改装する、というのが今回の動画の趣旨だ。とはいえ、およそ150平米の広さで、大量かつ不揃いな中古の床材（足場板）を並べていくだけでもかなりの作業量になる。助っ人としてDIY仲間を呼び出し、作業を始めることに。ちなみに、床材は1本2000円、220枚購入しているので、送料合わせて50万円かかっているという。

詳しくは動画をみてもらいたいところだが、床材をフロアに合わせて適宜加工しつつ、パズルのように並べていく様子が楽しい。柱を避け、階段脇の複雑な形にもピッタリ合わせて床材を並べていき、動画時間では10分ほどで作業が完了。無機質だったフロアが落ち着いたバーという雰囲気に生まれ変わった。

小気味いいトークと、助っ人の確かな技術に唸っているとあっという間に終わってしまう19分の動画。コメント欄には「満足感と見終わった時の謎の達成感がありますね」「ヴィンテージな床がかっこいい！」「ご近所に住んでたらお手伝いに参上したい」などの声が寄せられていた。果たしてどんなバーが完成するのか、引き続き動画を楽しみにしよう。

（文＝向原康太）