アーセナルが圧巻の8連勝！　プレミアから5チームが16強ストレートイン…スポルティングもPO回避

　チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズは現地時間28日に第8節（最終節）の全18試合が一斉開催された。

　すでに決勝トーナメントへのストレートインを確定させていた2チームはいずれも勝利。首位アーセナル（イングランド）は、ヴィクトル・ギェケレシュ、カイ・ハヴァーツ、ガブリエウ・マルティネッリがネットを揺らしてカイラト・アルマティ（カザフスタン）を3−2で下し、圧巻の8連勝でリーグフェーズを締め括った。伊藤洋輝が先発出場した2位バイエルン（ドイツ）はジャマル・ムシアラの“復活弾”もあり、PSV（オランダ）に2−1で勝利している。

　前節終了時点で4位のリヴァプール（イングランド）はカラバフ（アゼルバイジャン）に6−0で快勝。アレクシス・マック・アリスターの先制弾を皮切りに異なる5選手がネットを揺らした。遠藤航は途中出場している。トッテナム・ホットスパー（イングランド）は後半の2得点で堂安律が所属するフランクフルトを撃破。リヴァプールとトッテナム・ホットスパーは自力で決勝トーナメントへのストレートインを決めた。

　前節終了時点でプレーオフ圏外の9位だったバルセロナ（スペイン）は5位に浮上。最終節では鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）に鮮やかな逆転勝利を収めた。チェルシー（イングランド）は元指揮官のアントニオ・コンテ監督率いるナポリ（イタリア）を接戦の末に下し、8位から6位へ浮上。守田英正が途中出場したスポルティング（ポルトガル）は連勝を飾り、7位でベスト16進出を決めている。

　また、ガラタサライ（トルコ）を下したマンチェスター・シティ（イングランド）が土壇場でストレートイン圏内の8位へ浮上。一方で、前節終了時点で3位だったレアル・マドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）との撃ち合いに敗れて一気にプレーオフ圏の9位へ転落した。パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル（イングランド）による上位対決は1−1のドローで終了し、揃ってストレートインを逃している。

　最終節の試合結果とリーグフェーズの最終順位は以下の通り。

◼︎試合結果
アスレティック・ビルバオ（スペイン）　2−3　スポルティング（ポルトガル）
リヴァプール（イングランド）　6−0　カラバフ（アゼルバイジャン）
バルセロナ（スペイン）　4−1　コペンハーゲン（デンマーク）
モナコ（フランス）　0−0　ユヴェントス（イタリア）
アヤックス（オランダ）　1−2　オリンピアコス（ギリシャ）
パリ・サンジェルマン（フランス）　1−1　ニューカッスル（イングランド）
ドルトムント（ドイツ）　0−2　インテル（イタリア）
ナポリ（イタリア）　2−3　チェルシー（イングランド）
フランクフルト（ドイツ）　0−2　トッテナム・ホットスパー（イングランド）
アトレティコ・マドリード（スペイン）　1−2　ボデ／グリムト（ノルウェー）
レヴァークーゼン（ドイツ）　3−0　ビジャレアル（スペイン）
アーセナル（イングランド）　3−2　カイラト・アルマティ（カザフスタン）
パフォス（キプロス）　4−1　スラヴィア・プラハ（チェコ）
マンチェスター・シティ（イングランド）　2−0　ガラタサライ（トルコ）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー）　3−0　マルセイユ（フランス）
ベンフィカ（ポルトガル）　4−2　レアル・マドリード（スペイン）
ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）　1−0　アタランタ（イタリア）
PSV（オランダ）　1−2　バイエルン（ドイツ）

◼︎最終順位
※カッコ内は（勝ち点／得失点差）
1位　アーセナル（24／＋19）
2位　バイエルン（21／＋14）
3位　リヴァプール（18／＋12）
4位　トッテナム・ホットスパー（17／＋10）
5位　バルセロナ（16／＋8）
6位　チェルシー（16／＋7）
7位　スポルティング（16／＋6）
8位　マンチェスター・シティ（16／＋6）
−決勝トーナメントストレートイン圏内−
9位　レアル・マドリード（15／＋9）
10位　インテル（15／＋8）
11位　パリ・サンジェルマン（14／＋10）
12位　ニューカッスル（14／＋10）
13位　ユヴェントス（13／＋4）
14位　アトレティコ・マドリード（13／＋2）
15位　アタランタ（13／±0）
16位　レヴァークーゼン（12／−1）
17位　ドルトムント（11／＋2）
18位　オリンピアコス（11／−4）
19位　クラブ・ブルッヘ（10／−2）
20位　ガラタサライ（10／−2）
21位　モナコ（10／−6）
22位　カラバフ（10／−8）
23位　ボデ／グリムト（9／−1）
24位　ベンフィカ（9／−2）
−決勝トーナメントプレーオフ進出圏内−
25位　マルセイユ（9／−3）
26位　パフォス（9／−3）
27位　ユニオン・サン・ジロワーズ（9／−9）
28位　PSV（8／±0）
29位　アスレティック・ビルバオ（8／−5）
30位　ナポリ（8／−6）
31位　コペンハーゲン（8／−9）
32位　アヤックス（6／−13）
33位　フランクフルト（4／−11）
34位　スラヴィア・プラハ（3／−14）
35位　ビジャレアル（1／−13）
36位　カイラト・アルマティ（1／−15）