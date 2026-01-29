アーセナルが圧巻の8連勝！ プレミアから5チームが16強ストレートイン…スポルティングもPO回避
チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズは現地時間28日に第8節（最終節）の全18試合が一斉開催された。
すでに決勝トーナメントへのストレートインを確定させていた2チームはいずれも勝利。首位アーセナル（イングランド）は、ヴィクトル・ギェケレシュ、カイ・ハヴァーツ、ガブリエウ・マルティネッリがネットを揺らしてカイラト・アルマティ（カザフスタン）を3−2で下し、圧巻の8連勝でリーグフェーズを締め括った。伊藤洋輝が先発出場した2位バイエルン（ドイツ）はジャマル・ムシアラの“復活弾”もあり、PSV（オランダ）に2−1で勝利している。
前節終了時点で4位のリヴァプール（イングランド）はカラバフ（アゼルバイジャン）に6−0で快勝。アレクシス・マック・アリスターの先制弾を皮切りに異なる5選手がネットを揺らした。遠藤航は途中出場している。トッテナム・ホットスパー（イングランド）は後半の2得点で堂安律が所属するフランクフルトを撃破。リヴァプールとトッテナム・ホットスパーは自力で決勝トーナメントへのストレートインを決めた。
前節終了時点でプレーオフ圏外の9位だったバルセロナ（スペイン）は5位に浮上。最終節では鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）に鮮やかな逆転勝利を収めた。チェルシー（イングランド）は元指揮官のアントニオ・コンテ監督率いるナポリ（イタリア）を接戦の末に下し、8位から6位へ浮上。守田英正が途中出場したスポルティング（ポルトガル）は連勝を飾り、7位でベスト16進出を決めている。
また、ガラタサライ（トルコ）を下したマンチェスター・シティ（イングランド）が土壇場でストレートイン圏内の8位へ浮上。一方で、前節終了時点で3位だったレアル・マドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）との撃ち合いに敗れて一気にプレーオフ圏の9位へ転落した。パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル（イングランド）による上位対決は1−1のドローで終了し、揃ってストレートインを逃している。
最終節の試合結果とリーグフェーズの最終順位は以下の通り。
◼︎試合結果
アスレティック・ビルバオ（スペイン） 2−3 スポルティング（ポルトガル）
リヴァプール（イングランド） 6−0 カラバフ（アゼルバイジャン）
バルセロナ（スペイン） 4−1 コペンハーゲン（デンマーク）
モナコ（フランス） 0−0 ユヴェントス（イタリア）
アヤックス（オランダ） 1−2 オリンピアコス（ギリシャ）
パリ・サンジェルマン（フランス） 1−1 ニューカッスル（イングランド）
ドルトムント（ドイツ） 0−2 インテル（イタリア）
ナポリ（イタリア） 2−3 チェルシー（イングランド）
フランクフルト（ドイツ） 0−2 トッテナム・ホットスパー（イングランド）
アトレティコ・マドリード（スペイン） 1−2 ボデ／グリムト（ノルウェー）
レヴァークーゼン（ドイツ） 3−0 ビジャレアル（スペイン）
アーセナル（イングランド） 3−2 カイラト・アルマティ（カザフスタン）
パフォス（キプロス） 4−1 スラヴィア・プラハ（チェコ）
マンチェスター・シティ（イングランド） 2−0 ガラタサライ（トルコ）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー） 3−0 マルセイユ（フランス）
ベンフィカ（ポルトガル） 4−2 レアル・マドリード（スペイン）
ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー） 1−0 アタランタ（イタリア）
PSV（オランダ） 1−2 バイエルン（ドイツ）
◼︎最終順位
※カッコ内は（勝ち点／得失点差）
1位 アーセナル（24／＋19）
2位 バイエルン（21／＋14）
3位 リヴァプール（18／＋12）
4位 トッテナム・ホットスパー（17／＋10）
5位 バルセロナ（16／＋8）
6位 チェルシー（16／＋7）
7位 スポルティング（16／＋6）
8位 マンチェスター・シティ（16／＋6）
−決勝トーナメントストレートイン圏内−
9位 レアル・マドリード（15／＋9）
10位 インテル（15／＋8）
11位 パリ・サンジェルマン（14／＋10）
12位 ニューカッスル（14／＋10）
13位 ユヴェントス（13／＋4）
14位 アトレティコ・マドリード（13／＋2）
15位 アタランタ（13／±0）
16位 レヴァークーゼン（12／−1）
17位 ドルトムント（11／＋2）
18位 オリンピアコス（11／−4）
19位 クラブ・ブルッヘ（10／−2）
20位 ガラタサライ（10／−2）
21位 モナコ（10／−6）
22位 カラバフ（10／−8）
23位 ボデ／グリムト（9／−1）
24位 ベンフィカ（9／−2）
−決勝トーナメントプレーオフ進出圏内−
25位 マルセイユ（9／−3）
26位 パフォス（9／−3）
27位 ユニオン・サン・ジロワーズ（9／−9）
28位 PSV（8／±0）
29位 アスレティック・ビルバオ（8／−5）
30位 ナポリ（8／−6）
31位 コペンハーゲン（8／−9）
32位 アヤックス（6／−13）
33位 フランクフルト（4／−11）
34位 スラヴィア・プラハ（3／−14）
35位 ビジャレアル（1／−13）
36位 カイラト・アルマティ（1／−15）
すでに決勝トーナメントへのストレートインを確定させていた2チームはいずれも勝利。首位アーセナル（イングランド）は、ヴィクトル・ギェケレシュ、カイ・ハヴァーツ、ガブリエウ・マルティネッリがネットを揺らしてカイラト・アルマティ（カザフスタン）を3−2で下し、圧巻の8連勝でリーグフェーズを締め括った。伊藤洋輝が先発出場した2位バイエルン（ドイツ）はジャマル・ムシアラの“復活弾”もあり、PSV（オランダ）に2−1で勝利している。
前節終了時点でプレーオフ圏外の9位だったバルセロナ（スペイン）は5位に浮上。最終節では鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）に鮮やかな逆転勝利を収めた。チェルシー（イングランド）は元指揮官のアントニオ・コンテ監督率いるナポリ（イタリア）を接戦の末に下し、8位から6位へ浮上。守田英正が途中出場したスポルティング（ポルトガル）は連勝を飾り、7位でベスト16進出を決めている。
また、ガラタサライ（トルコ）を下したマンチェスター・シティ（イングランド）が土壇場でストレートイン圏内の8位へ浮上。一方で、前節終了時点で3位だったレアル・マドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）との撃ち合いに敗れて一気にプレーオフ圏の9位へ転落した。パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル（イングランド）による上位対決は1−1のドローで終了し、揃ってストレートインを逃している。
最終節の試合結果とリーグフェーズの最終順位は以下の通り。
◼︎試合結果
アスレティック・ビルバオ（スペイン） 2−3 スポルティング（ポルトガル）
リヴァプール（イングランド） 6−0 カラバフ（アゼルバイジャン）
バルセロナ（スペイン） 4−1 コペンハーゲン（デンマーク）
モナコ（フランス） 0−0 ユヴェントス（イタリア）
アヤックス（オランダ） 1−2 オリンピアコス（ギリシャ）
パリ・サンジェルマン（フランス） 1−1 ニューカッスル（イングランド）
ドルトムント（ドイツ） 0−2 インテル（イタリア）
ナポリ（イタリア） 2−3 チェルシー（イングランド）
フランクフルト（ドイツ） 0−2 トッテナム・ホットスパー（イングランド）
アトレティコ・マドリード（スペイン） 1−2 ボデ／グリムト（ノルウェー）
レヴァークーゼン（ドイツ） 3−0 ビジャレアル（スペイン）
アーセナル（イングランド） 3−2 カイラト・アルマティ（カザフスタン）
パフォス（キプロス） 4−1 スラヴィア・プラハ（チェコ）
マンチェスター・シティ（イングランド） 2−0 ガラタサライ（トルコ）
クラブ・ブルッヘ（ベルギー） 3−0 マルセイユ（フランス）
ベンフィカ（ポルトガル） 4−2 レアル・マドリード（スペイン）
ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー） 1−0 アタランタ（イタリア）
PSV（オランダ） 1−2 バイエルン（ドイツ）
◼︎最終順位
※カッコ内は（勝ち点／得失点差）
1位 アーセナル（24／＋19）
2位 バイエルン（21／＋14）
3位 リヴァプール（18／＋12）
4位 トッテナム・ホットスパー（17／＋10）
5位 バルセロナ（16／＋8）
6位 チェルシー（16／＋7）
7位 スポルティング（16／＋6）
8位 マンチェスター・シティ（16／＋6）
−決勝トーナメントストレートイン圏内−
9位 レアル・マドリード（15／＋9）
10位 インテル（15／＋8）
11位 パリ・サンジェルマン（14／＋10）
12位 ニューカッスル（14／＋10）
13位 ユヴェントス（13／＋4）
14位 アトレティコ・マドリード（13／＋2）
15位 アタランタ（13／±0）
16位 レヴァークーゼン（12／−1）
17位 ドルトムント（11／＋2）
18位 オリンピアコス（11／−4）
19位 クラブ・ブルッヘ（10／−2）
20位 ガラタサライ（10／−2）
21位 モナコ（10／−6）
22位 カラバフ（10／−8）
23位 ボデ／グリムト（9／−1）
24位 ベンフィカ（9／−2）
−決勝トーナメントプレーオフ進出圏内−
25位 マルセイユ（9／−3）
26位 パフォス（9／−3）
27位 ユニオン・サン・ジロワーズ（9／−9）
28位 PSV（8／±0）
29位 アスレティック・ビルバオ（8／−5）
30位 ナポリ（8／−6）
31位 コペンハーゲン（8／−9）
32位 アヤックス（6／−13）
33位 フランクフルト（4／−11）
34位 スラヴィア・プラハ（3／−14）
35位 ビジャレアル（1／−13）
36位 カイラト・アルマティ（1／−15）